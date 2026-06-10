世界盃2026│曼聯有信心擊敗曼城簽下艾利諾安達臣 轉會費或高達1億1000萬鎊

諾定咸森林中場艾利諾安達臣(Elliot Anderson)正隨英格蘭備戰美加墨世界盃，但其轉會消息仍然傳得非常熾熱，消息指曼聯有信心擊敗同市死敵曼城，得到這名23歲中場新貴，並有望在世界盃期間完成體測和落實交易。而此子的轉會費預計高達1億1000萬鎊(約11億5320萬港元)，取代迪格蘭懷斯成為歷來轉會費最高的英格蘭球員。

艾利諾安達臣轉會費或高達1億1000萬鎊。法新社

曼聯有信心力壓曼城簽安達臣

英國《每日郵報》透露，早前一直傳出艾利諾安達臣最有機會加盟曼城，但同市死敵曼聯一直關注其情況，近日與安達臣的團隊會面後，更有信心可以力壓藍月，得到這位英格蘭中場新貴，與同樣入選今屆世界盃英軍大軍的明奈，組成三獅中場組合。意大利轉會專家羅馬諾就有不同意見，他指曼城對交易非常樂觀，日內會向森林送出一份新的報價，成事機會高。

預計在世盃期間簽約落實

由於三獅主帥杜曹表示會讓旗下球員在世盃期間處理轉會事務，消息指安達臣將會在美國接受體測和簽約，在彼邦完成交易。無論是紅魔或藍月贏出這場轉會爭奪戰，安達臣都大有機會成為歷來轉會費最高的英格蘭球員，《每日郵報》指森林堅持此子的轉會費要高過賴斯3年前加盟阿仙奴的1億500萬鎊，目標是1億1000萬鎊。