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世界盃｜卡尼問候艾歷臣 坦言好友在熱情與現實間「有決定要做」

足球世界
更新時間：06:49 2026-06-10 HKT
發佈時間：06:49 2026-06-10 HKT

基斯甸艾歷臣日前在友賽再度暈倒，各界都向這名丹麥球星送上祝福，包括其前熱刺隊友哈利卡尼。卡尼透露有直接聯絡艾歷臣，但暫時未收到回覆。對於好友是否繼續職足球生涯，他坦言認為艾歷臣正面對艱難的抉擇。

艾歷臣在友賽烏克蘭一役捂胸倒地，令人憶起他在2020歐國盃心臟驟停的一幕。當年事發後，艾歷臣憑植入心臟起搏器（ICD）重返職業球壇，如今再度倒地，震驚了整個足球界。早期報告顯示，這個裝置在鬥烏克蘭一役中發揮了預期功能。

艾歷臣在友賽烏克蘭一役暈倒。路透社
艾歷臣在友賽烏克蘭一役暈倒。路透社
卡尼向好友送上問候。路透社
卡尼向好友送上問候。路透社
卡尼將帶領英格蘭出戰世界盃。路透社
卡尼將帶領英格蘭出戰世界盃。路透社

5年內第二次重大心臟事故

卡尼在英格蘭的世界盃備戰記者會前夕，向ITV足球節目透露：「我今天已主動聯繫了他。最重要的是心臟起搏器在場，而且它發揮了作用。我還未收到艾歷臣的回覆，但他發表了聲明，表示將休養一段時間，與家人共度時光，我認為這非常重要。」但卡尼坦承，他的好友現在面臨一段艱難的抉擇時期，需要在對足球的熱情，與5年內第二次重大心臟事故的現實之間作出考量，他表示艾歷臣「有一些決定需要作出」。

艾歷臣在Instagram發表的聲明表示自己安好，「康復進程已經開始，我感謝場上所有職球員以及醫療團隊的協助，並感謝這幾年來照顧他心臟健康的醫生，因為他們的專業，起搏器發揮其作用，在需要的時候保護我。現在，我將專注於康復，與家人相處」。

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