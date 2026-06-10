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世界盃｜杜曹爭標部署按部就班 殺入8強才考慮衝冠

足球世界
更新時間：05:42 2026-06-10 HKT
發佈時間：05:42 2026-06-10 HKT

英格蘭將友賽哥斯達黎加，是他們征戰世界盃前最後一場熱身賽。教頭杜曹賽前談及英格蘭奪世界盃大計，強調要逐步來，一旦殺入8強才開始考慮衝冠。

杜曹分析英格蘭過去幾屆大賽都有好表現，「都打入了4強、決賽。只要晉身8強，就有機會在任何賽事中一路奪冠。重要的是不要一下子把整個賽事都裝進腦袋。目前這是備戰階段，下一個階段是小組賽」。他以執教球會經驗作為借鑑：「執教球會時，我一直確保先贏得小組，不分心、不想太多。一旦晉身8強，才考慮一路走到最後，信心自然有。」

杜曹認為英格蘭並非大熱。路透社
杜曹認為英格蘭並非大熱。路透社
杜曹帶領英格蘭征世界盃。路透社
杜曹帶領英格蘭征世界盃。路透社

杜曹在友賽部署亦體現了按部就班的哲學，由第一場熱身賽讓球員上陣45分鐘，到了今晚一役已經「準備好增加強度」，部分球員將獲得60分鐘或以上的上陣時間。

「要小心管理沙卡傷患」

但提及布卡約沙卡，杜曹表示需要小心處理，表示：「我們仍需對沙卡多加照料，他在3月集訓時受傷，並帶著傷患打完球會賽季。他最終保持好狀態，在季尾出色地完成了任務，但期間需要進行管理，目前仍在繼續，所以我們正在逐步讓他恢復狀態。」

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