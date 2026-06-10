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英超｜水晶宮勢簽沙治出任新帥 合約期至2029年

足球世界
更新時間：04:49 2026-06-10 HKT
發佈時間：04:49 2026-06-10 HKT

多家媒體報道，水晶宮與朗斯教頭沙治（Pierre Sage）達成協議，後者將接替即將離隊的加拉士拿的帥位。

去季領朗斯奪法國盃

沙治剛剛在朗斯完成了精彩的賽季，他帶領這支法甲球隊與巴黎聖日耳門在聯賽冠軍爭持激烈，在2月底時更一度在積分榜領先，最終以第2名衝線。而沙治領軍朗斯最重要成就，莫過於在法國盃帶領朗斯封王，取得隊史首個錦標。

加拉士拿帶領水晶宮創下黃金時代。路透社
加拉士拿帶領水晶宮創下黃金時代。路透社
沙治帶領朗斯奪法國盃創隊史。路透社
沙治帶領朗斯奪法國盃創隊史。路透社
沙治勢成水晶宮新師。路透社
沙治勢成水晶宮新師。路透社

至於水晶宮在加拉士拿帶領下，取得隊史最佳成績，過去12個月連奪多項重要錦標，包括足總盃、社區盾和歐協聯冠軍。加拉士拿早前已宣布將於今夏6月30日約滿後離隊，此後水晶宮就積極尋找新帥，在伊拉奧拿接掌利物浦後，沙治即成為頭號目標。

據報水晶宮接近就轉會賠償費問題，與朗斯達成協議。這名法國籍教頭預計將與水晶宮簽約至2029年夏季，並設有延長1年的選項。

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