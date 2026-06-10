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西甲｜佩雷斯連任後即有動作 皇馬1.5億歐元求購艾華利斯被拒

足球世界
更新時間：04:33 2026-06-10 HKT
發佈時間：04:33 2026-06-10 HKT

皇家馬德里主席選舉結束後，即有轉會動作。這支西甲班霸宣布，向馬德里體育會報價1.5億歐元斟介祖利安艾華利斯，但遭到拒絕。

艾華利斯將代表阿根廷出戰世界盃。路透社
艾華利斯將代表阿根廷出戰世界盃。路透社
皇馬1.5億歐元收購艾華利斯被拒。法新社
皇馬1.5億歐元收購艾華利斯被拒。法新社

佩雷斯在競選連任主席時承諾，若果當選，將嘗試簽入一名身價1.5億歐元的球員，當時有報道指那名球星是米高奧利斯，但皇馬今晨發布聲明，證實是另一名球星。佩雷斯於周一凌晨宣布勝選，球會隨即在官方網站發表聲明，披露收購艾華利斯的報價遭拒；這名阿根廷球員的合約有高達5億歐元的解約金條款。

合約含5億歐元解約金條款

㿧馬的聲明指出：「皇家馬德里宣布，經今日董事會會議通過，球會已就收購祖利安艾華利斯的，向馬德里體育會提出1.5億歐元的報價。馬德里體育會在審閱及評估報價後，對這項在兩家球會良好關係框架下提出的方案表示感謝，並予以拒絕，同時援引球員的解約金條款。」

艾華利斯成皇馬、巴塞目標

艾華利斯今夏成為西甲兩支巨頭的爭搶對象，他同時被視為是巴塞隆拿的頭號目標，後者在簽入哥頓後，正積極尋求進一步加強攻擊陣容。馬體會早前已指控巴塞隆拿在潛在報價的報道中，對他們發動抹黑運動。

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