港足｜港隊相隔近50年再不敵柬埔寨 盧比度：團結一致向前看 著眼未來不是現在

港隊周二作客0:2不敵柬埔寨，除了是主帥盧比度「坐正」後首次失利外，亦是港隊相隔55年再次不敵柬埔寨，盧比度賽後接受訪問指對賽果固然感不開心，但仍看到一些正面東西，並指場上的年輕球員表現不錯，希望可以給予球隊時間。賽後球迷質疑盧比度全場球隊僅2次攻門，盧比度亦鞠躬道歉向球迷致歉，並希望球迷可以給予球隊更多耐性。

Chino表示天氣是影響表現的因素之一，但主要是柬埔寨的打法進步了很多亦很難防守。足總提供圖

港隊今戰大部分時間被柬埔寨壓制。足總提供圖

盧比度指要團結著眼於未來，而不是現在。星島圖片

盧比度指要團結 著眼向前看非現在

港隊主帥盧比度上周五才剛「坐正」，雖首戰蒙古2:0告捷，但周二作客柬埔寨即遇滑鐵盧，以0:2告負，相隔逾半世紀再次不敵柬埔寨，賽後對於賽果他坦言：「我們輸了比賽，這沒什麼值得開心的。不過我看到了一些正面的地方，有些年輕球員後備上場後表現不錯。我們還有很多事情需要改進，這對我們來說會是一段很長的路。」Chino亦表示天氣是影響表現的因素之一，但主要是柬埔寨的打法進步了很多亦很難防守。

而Chino被問及今戰失利和上次戰平最大差別時，他說在主要是人腳上的不同，並指球隊加入了一些經驗不足的年輕球員，並希望可以給予他們時間和機會，他指出：「我們加入了一些還沒有經驗的年輕球員。他們會犯錯這很正常。但我們必須支持和幫助他們，他們需要時間去適應和理解戰術理念。我們會經歷一些掙扎的時刻。我們必須團結一致向前看，著眼於未來，而不是現在。」

有球迷對於球隊90分鐘只得2次埋門感不滿並質問盧比度，Chino則回應「你們想我怎樣？」。「香港力量」片段截圖

Chino強調球隊需要時間，不是一兩場就可以有效果，希望球迷可以給予耐性。「香港力量」片段截圖

Chino數度向球迷鞠躬道歉。「香港力量」片段截圖

90分鐘2埋門引球迷不滿 盧比度：你哋想我點

而根據球迷組織「香港力量」上載的賽後片段，有球迷對於球隊90分鐘只得2次埋門感不滿並質問盧比度，Chino則回應「你們想我怎樣？（what do you want me to do）」，反而引起球迷更大不滿並直指：「我們想你做甚麼？你才是主教練！」期間茹子楠亦嘗試將Chino拉離現場，勞烈斯亦叫球迷尊重Chino並指他們都是齊心的，而Chino亦再次強調球隊需要時間，不是一兩場就可以有效果，希望球迷可以給予耐性，並數度向球迷鞠躬道歉。而按照原定計劃Chino將陪同慈英以及趙聡悟直接啟程前往大連參與 U23 訓練營。

記者：魏國謙