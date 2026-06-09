世界盃2026｜超級電腦睇好西班牙奪冠 英格蘭奪冠機率排第3

美加墨世界盃6月11日深夜打開序幕，知名數據分析公司Opta亦借超級電腦預測世界盃，結果得出是西班牙以16.1%奪冠機率力壓法國成大熱，而英格蘭亦以11.2%壓過衛冕冠軍阿根廷，成第三熱門奪冠球隊。

超級電腦最睇好西班牙贏世界盃

數據分析公司Opta利用超級電腦就世界盃進行25000次模擬，而在結果中亦得出坐擁新星拉明耶馬、柏迪以及大傷歸來的加維和洛迪等星將的西班牙以壓倒性的16.1%高居預測榜首，而法國則以13%奪冠機率排第2，比較出人以料是英格蘭以11.2%力壓衛冕冠軍阿根廷，成為超級電腦預測的第3熱門。

另外據超級電腦分析只有35.9%的結果預測到世界盃冠軍將由某個國家首次獲得，而在預測結果中較為靠前而又從未奪冠的是葡萄牙，以7%機率排在第5，而今季其中一個最大看點除了阿根廷的衛冕之路外，C朗能否在生涯末段，奪得心心念念的大力神盃亦成一大看點。

