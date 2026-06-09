英超│曼聯有意簽基斯甸羅美路 組成阿根廷中堅組合

正積極引援應付來季多條戰線的曼聯，據報相中了熱刺的阿根廷國腳中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)，準備向該支倫敦球隊送上報價，與陣中的利辛度馬天尼斯組成阿根廷中堅組合。而熱刺方面本身亦想重組中路防線，放走羅美路再從白禮頓引入雲赫基(Jan Paul van Hecke)，組成荷蘭中堅組合。

曼聯準備報價斟羅美路

多間阿根廷媒體周一報導，曼聯相中了正隨阿根廷備戰美加墨世界盃的熱刺隊長基斯甸羅美路，認為他可以加強球隊的防線硬淨程度，亦可以與隊中另一位阿根廷中堅利辛度馬天尼斯產生化學反應，增強球隊中路防守的實力。消息指紅魔正準備向熱刺送上報價，預計只要價錢合適，熱刺就會放人。

熱刺想改組荷蘭中堅組合

而熱刺方面亦有意重組中路防線，賣走羅美路組建荷蘭中堅組合。該隊準備以25歲的雲迪雲成防線核心，拍檔想換上26歲的雲赫基，認為兩位荷蘭國腳的默契和實力會更好。雲赫基目前於白禮頓效力，預計熱刺會出價5000萬歐羅。