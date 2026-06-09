世界盃2026｜Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊 Lucky 688 每日直播世界盃精選賽事

FIFA世界盃2026即將於6月12日揭幕。 Now TV將為香港球迷獨家全程直播104場賽事，並增設688頻道「Lucky 688」， 於比賽日直播精選賽事，並由多名KOL組成的主持團隊，以充滿娛樂性的方式分析賽事，為觀眾提供專業評述以外的另一個選擇。

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Now TV 專業評述、娛樂睇波兩線出擊 。「Lucky 688」將由阿鵬（陳樹鵬）、Will 仔、專家 Dickson、藍仔頭、近南哥、李佩芝 (Gigi)、關珮姿 (KK) 及鍾紫伶 (Ling Ling) 組成強大主持陣容，為觀眾提供即時比賽形勢、角球數據及戰果預測等分析。主持們以波會友，嬉笑怒罵，已訂購「FIFA世界盃2026賽事通行證」之觀眾尤如參與一場充滿娛樂的睇波派對。

同時，Now TV的專業評述團隊亦已準備就緒，迎接34個比賽日共104場賽事。評述員及主持包括方柏翹、丘建威、何輝、林慶麟、梁冠聰、陳祉俊、陳葦如、陳肇麒、程添霖、劉舜文、劉嘉瑋、鄭兆聰、黎奕倫、邢安邦、蘇家豪、張嘉殷及鄭杞瑤等。由現役球員到知名教練、由資深評述員到新晉主持，專業團隊光譜寬闊，為不同種類及年齡層的球迷提供更多選擇。

由即日起，指定csl、1O1O、Club SIM 月費計劃、Now TV、網上行或HKT家居電話客戶， 透過指定銷售渠道新申請、續約、升級或加購指定服務計劃並符合月費要求，即可以優惠價港幣580元訂購Now TV「FIFA世界盃2026賽事通行證」2，欣賞全部104場賽事（建議零售價為港幣980元）。