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世界盃2026｜曼城19人出戰世盃破紀錄膺「最大戶」 水晶宮國腳看齊曼聯多過利物浦

足球世界
更新時間：18:30 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-09 HKT

2026年美加墨世界盃將於3日後拉開戰幔，隨著各國大軍名單塵埃落定，哪間球會貢獻最多國腳出戰亦成為球迷熱話。根據最新公佈的數據顯示，曼城以19名球員入選傲視群雄，不僅強勢佔據榜首，更打破了單屆世界盃單一球會最多球員參賽的歷史紀錄。

曼城19人破歷史紀錄 拜仁、阿仙奴躋身三甲

受惠於今屆世界盃主賽圈擴軍至48隊，各大頂級球會的入選人數亦水漲船高。在最新的「世界盃國腳大戶」排行榜中，前四名分別由英、德、法三大聯賽的豪門包辦。高踞榜首的曼城陣中星光熠熠，包括挪威神鋒夏蘭特（Erling Haaland）、英格蘭的史東斯（John Stones）、葡萄牙的貝拿度施華（Bernardo Silva）及西班牙中場洛迪卡斯簡迪（Rodri）等均悉數入選。19人的數字，更一舉打破了巴塞隆拿在上屆卡塔爾世界盃創下的17人舊紀錄，成為世界盃史上最強的「國腳大戶」。

緊隨其後的是德甲班霸拜仁慕尼黑，以18人位列次席；英超勁旅「兵工廠」阿仙奴則有16名球員為國征戰，佔據第三位；而剛剛衛冕歐洲聯賽冠軍盃的巴黎聖日耳門（PSG）同樣以16人並列第三。至於西甲班霸巴塞隆拿，今屆則以14人排在第5位。

水晶宮成另類贏家 國腳人數追平曼聯力壓利物浦

除了前列的傳統豪門，這份榜單中最令人驚喜的亮點，莫過於英超球隊水晶宮。位列今季英超積分榜第15的水晶宮，今屆竟然有多達13名球員獲國家隊徵召出戰世界盃，在排行榜上高踞第6位，與曼聯入選人數看齊的同時，更超越了利物浦的11人。

水晶宮陣中不乏各國主力，包括英格蘭門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）、法國前鋒馬迪達（Jean-Philippe Mateta）、日本國腳鎌田大地（Daichi Kamada）以及美國的基斯李察士（Chris Richards）等。這支英超球隊能在國腳數量上與紅魔平起平坐，甚至力壓紅軍，絕對堪稱今屆世界盃的「另類大戶」。

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