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世界盃2026│西班牙3:1秘魯 連續30場不敗 奧耶沙巴爾又有士哥

足球世界
更新時間：16:05 2026-06-09 HKT
發佈時間：16:05 2026-06-09 HKT

西班牙周一出戰美加墨世界盃前最後一場熱身賽，憑鋒將奧耶沙巴爾和柏迪各入一球，加上敵將的烏龍球，在墨西哥中立場以3:1擊敗秘魯，將各賽事不敗走勢增至30場，以最強氣勢迎接決賽周。而奧耶沙巴爾連續11場國際賽有入球或助攻，成為狂牛鋒線最強尖刀。

連續30場不敗 24年3月起未輸過

今場西班牙於墨西哥約戰秘魯，開賽2分鐘就展現實力，由效力皇家蘇斯達的鋒將奧耶沙巴爾火速開紀錄。該隊中場柏迪於上半場再入一球，加上對方門將加利斯的烏龍球，最終大勝3:1，將各賽事法定時間不敗走勢增至30場，自2024年3月起未嘗敗績，以最強氣勢迎接世界盃。

奧耶沙巴爾近11場12球6助攻

而鋒將奧耶沙巴爾再次展現尖刀本色，連同今場的士哥，近11次代表西班牙都有入球或助攻，目前已連續6場取得入球。這名29歲翼鋒在上述11場中收錄12球和6次助攻，效率高企。

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