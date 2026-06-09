世界盃2026｜美斯讚日本風格成熟 直指是一支難以對付的對手

球王美斯今屆第六度出戰世界盃，較早前他參與遊戲廣告拍攝，期間受訪被問到對於日本隊的看法時，美斯直指日本的風格戰術很成熟及獨特，更指日本是一支難以對付的對手。

球王美斯今屆第六度出戰世界盃。AFP

美斯讚日本風格和戰術成熟難對付。影片截圖

美斯讚日本風格和戰術成熟難對付

阿根廷球星美斯較早前作為足球遊戲《eFootball 》形象大使為遊戲拍攝廣告，而其後官方發佈幕後花絮影片，美斯被問到對於日本隊的想法時，他指多年來日本隊已經展現出他們足以和任何一支球隊戰到最後一刻，並說：「我覺得他們是一支擁有獨特和成熟風格與戰術的球隊，日本隊是一支難以對付的球隊，他們會戰鬥到最後一刻，並堅定地實現他們的目標。」

美斯對於可以長期身披10號球衣我深感自豪。路透社

美斯在訪問中提到10號球衣對他的意義：「對於可以長期身披10號球衣我深感自豪，考慮到10號球衣的意義、傳統和球隊的歷史，我感到無比榮幸。」

