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世界盃2026│迪甘斯法國主場最後一戰奏捷 感慨：完成一個輪迴！

足球世界
更新時間：13:20 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:20 2026-06-09 HKT

法國周一友賽主場3:1擊敗北愛爾蘭後，大軍將出發前往美國參加世界盃，由於教練迪甘斯早前已確定完成決賽周後離任，今仗是他最後一次於法國本土領軍比賽，以勝仗完成別具意義。執教高盧雄雞14年的迪甘斯感慨完成了一個輪迴，但之後還有世盃旅途，會和全隊球員繼續努力。

迪甘斯完成最後一場主場比賽

迪甘斯於2012年接掌法國，首場比賽就是友賽主場鬥烏拉圭，最終賽和0:0，如今14年後迎來最後一場主場比賽，憑米高奧利斯大演帽子戲法3:1大勝北愛爾蘭，完美完成本土最後一仗。這名57歲教頭感慨完成一個輪迴：「從某種意義來說，這也算是完成一個輪迴。我收了很多祝賀和關愛，這讓我非常感激。法國隊就是我生活的一部份，今場我的感覺就像第一次執教般，努力享受每一分鐘，確保一切順利。」

迪甘斯：已找到最強11人!

法國隊完成比賽後，大軍將會前往美國參加美加墨世界盃，亦是迪甘斯最後領軍的賽事，他矢言已找到最強11人：「我心裡已經有了一套正選方案。當然我們亦需要有能力站出來的後備球員，讓球隊有不同的選擇。」

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