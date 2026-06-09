世界盃2026｜祖利安添巴因傷退出荷蘭國家隊 新特蘭後衛基爾圖特亞頂上

世界盃2026開鑼在即，但歐洲勁旅荷蘭卻先傳惡耗，右閘祖利安添巴因傷勢經醫療團隊評估後，判定未能及時痊愈，因此宣佈退出國家隊，並由新特蘭後衛基爾圖特亞遞補入選。

添巴傷勢未能及時痊愈 宣佈退出國家隊無緣世界盃

效力阿仙奴的添巴受傷可追溯到3月在英超對愛華頓一戰中受傷提早離場，他最後一次上陣已是歐聯決賽對巴黎聖日耳門，他以後備上陣踢了54分鐘，但這位24歲的右閘傷勢恢復進度未如預期，據荷蘭足協周一發聲明指，添巴經醫療團隊評估後指他尚未完全康復，並無法以符合醫療團隊規範出戰，聲明中指：「經與醫療團隊評估，決定添巴將在與烏茲別克的友誼賽後離開國家隊的集訓營。」

隨著添巴的離隊對荷蘭而言必然對後防是重挫，但在補選人選上，效力利物浦的謝利美費林邦卻依然未獲機會，反而緊急徵召後RB萊比錫外借至新特蘭的基爾圖特亞頂上。

