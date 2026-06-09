世界盃2026│法國3:1北愛爾蘭 奧利斯戴帽搶麥巴比、迪比利風頭

法國周一友賽主場鬥北愛爾蘭，憑鋒將米高奧利斯(Michael Olise)大演帽子戲法贏3:1，以最強氣勢前往美國參加美加墨世界盃。今季在拜仁慕尼黑大熟大勇的奧利斯，於國際賽場首次戴帽，全場5次射門4次命中目標，表演完勝6次起腳都未能取得中框攻門的基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，同時他為法國披甲17次已累積7球，入球數字與踢了59場的奧士文比迪比利(Ousmane Dembele)相同，比兩位星級前輩兼隊友比下去。

世盃前最後友賽 強陣出擊

今場是法國於世界盃前最後一場熱身賽，教練迪甘斯派出最強陣容，隊長兼攻擊皇牌麥巴比出任箭頭，身後有奧利斯、迪比利和迪斯亞杜伊支援，後防亦有威廉沙列巴和烏柏美卡奴等大將在陣。高盧雄雞甫開賽即圍攻，全場共有67%控球率，並有26次射門，其中5次命中目標，當中米高奧利斯把握當中的3次，最後贏3:1。

奧利斯17場國際賽入7球

奧利斯首次於國際賽戴帽，5次起腳4次命中目標入3球，效率高企。此子自24年9月首次為法國出場後，不足2年踢了17場，已攻入7球，追平應屆金球獎得主奧士文尼迪比利的入球數字，但後者用了59場才取得7個入球，24歲的奧利斯在國家隊層面明顯表現更佳。

迪甘斯唔擔心麥巴比無入波

而麥巴比今仗踢足90分鐘，6次起腳均未能命中目標，包括錯失1次入球良機。同時他13次失去控球權，演出明顯不及奧利斯，但法國教練迪甘斯並不擔心：「他確實獲得不少機會，只是未能轉化成入球。他之前跟我說過，要把入球留在世界盃上，所以我覺得無問題。」同時他亦大讚奧利斯：「他今場的表現非常耀眼，跟本季在拜仁時的狀態如出一轍。他一直保持高效率，當然很厲害。」