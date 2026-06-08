世界盃2026│艾寧夏蘭特友賽交白卷 26年國際賽無入波 故意示人以弱？

挪威周日與摩洛哥友賽備戰世界盃，最終先失守下賽和1:1，神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)正選出場沒有士哥，今年於國際賽仍未開齋。恰巧挪威在2026年所有比賽都是友賽，夏蘭特忘帶射門鞋，但他之前連續10場正式比賽都有士哥，難道刻意在美加墨世盃前示人以弱？

夏蘭特出場對摩洛哥72分鐘僅觸球4次。路透社

夏蘭特出場72分鐘僅觸球4次

今場挪威與摩洛哥於美國拍跳，後者由效力皇家馬德里的中場巴謙戴亞斯先開紀錄，挪威直到75分鐘靠隊長馬田奧迪加特破網追平，雙方最終賽和1:1。艾寧夏蘭特今仗正選披甲，出場72分鐘全場隱形，僅得4次觸球和2次傳球，以及1次未能命中目標的攻門，沒有與對手爭槍和爭頂。

正式比賽與友賽表現相差甚遠

然而這名25歲挪威中鋒可能故意示人以弱，皆因他今年4場友賽2次出場均沒有入球，陣上表現亦不及球會賽積極。事實上此子由2024年11月起，連續10場有競爭性的比賽都取得士哥，合共轟入19球，與友誼賽的效率相差甚遠，大有留力的意味。

夏蘭特出場對摩洛哥72分鐘僅觸球4次。路透社