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世界盃2026│遠藤航恢復有球訓練 日本主帥森保一稱首戰可上陣

足球世界
更新時間：17:43 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:43 2026-06-08 HKT

日本教練森保一周日接受採訪時透露，一直受足踝傷患困擾的中場兼隊長遠藤航，近日開始進行有球訓練，訓練強度亦逐步提升，隊醫表示他可以在世界盃分組首輪上陣。同時森保一指球隊雖考慮過在首戰展開前更換大軍名單的可能性，但按照目前的情況應不會換人。

遠藤航逐步恢復有球訓練

效力利物浦的遠藤航，2月中勇戰受傷，隨即接受了左足踝手術，並在5月恢復訓練。這名33歲防守中場於上周日1:0擊敗冰島的友賽中正選出場，踢了半場因左腳不適被換走，外界擔心其狀態和傷情。事實上此子自加入日本隊的集訓後，只進行單獨訓練，沒有參加球隊的合練，僅在周六短暫出場於訓練場。

隊醫報告可在分組首輪出場

然而日本教練森保一受訪時指，遠藤航已逐步開始有球訓練，訓練強度亦正在提升，進展理想。他透露遠藤航的情況交由醫療團隊判斷，目前隊醫方面給予的報告，是這名防中可以在世界盃分組賽首輪上陣。而根據規定，各隊可以在分組首輪開賽前24小時，因應傷病更換球員，森保一指他們一直考慮各種可能性，因陣中不止遠藤航一人剛剛傷瘉，但按照目前的情況無需換人，會以原有的26人大軍繼續應戰。

日本在今屆決賽周被編入F組，香港時間周日(15日)深夜4時上演分組首輪，硬撼勁旅荷蘭。

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