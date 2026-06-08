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世界盃2026│奧士文尼迪比利教麥巴比踢波？ 要求他為法國披甲時做好防守

足球世界
更新時間：13:21 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:21 2026-06-08 HKT

法國《隊報》周日報導，法國鋒將奧士文尼迪比利近日積極與好友基利安麥巴比溝通，並敢於提出自己的建議，當中包括要求後者為法國披甲時，防守投入程度要超過在皇家馬德里的標準，希望他更積極防守，這樣球隊的成績和演出才會更好。

迪比利地位提升敢於發表意見

《隊報》指出，奧士文尼迪比利在法國國家隊隊中，雖然一直頗受歡迎，去屆世界盃隊友們總喜歡在他的房間內聊天，但他並非團隊內的核心人物，地位比基利安麥巴比、基沙文等人相差甚遠。然而作去年取得金球獎，加上連續兩屆為巴黎聖日耳門取得歐聯寶座，其地位大幅提升，已是法國隊的靈魂人物之一，敢於向隊友提出意見。

要求麥巴比防守時要積極

知情人士透露，迪比利與隊長麥巴比關係融洽，彼此是好朋友，不時就法國隊的關鍵戰術問題交流。他近日就直接向麥巴比傳遞訊息，指出後者在國家隊的防守投入程度，一直要高過在球會時的標準，才能配合法國隊的集體意識。消息指迪比利此舉並非質疑麥巴比的能力，而是坦承交流，以球隊利益為前提。事實上熟悉麥巴比的人士向媒體透露，他十分欣賞丹比利的做法，認為後者在國家隊給予他的意見，遠比自己給予丹比利的多。

無意爭權 只想發表個人睇法

而迪比利無論在國家隊或是聖日耳門，都無意爭權成為隊長，只是希望在適當時間發表自己的意見，完全是為球隊著想。

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