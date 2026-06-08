英超｜基艾沙暗示今夏或離隊 冀爭取更多上陣機會

利物浦翼鋒費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）承認，正考慮於今夏離開球隊，以爭取更多上陣時間。這名28歲意大利國腳上季在英超僅獲1次正選機會，並表示將於季前集訓後與新任主帥伊拉奧拿及球會管理層商討未來，再作最終決定。

基艾沙接受《米蘭體育報》訪問時表示：「我希望上陣比賽，如果無法在英超獲得穩定機會，便需要到其他地方尋找機會。過去一季我的上陣時間相當有限，我會先隨隊前往美國參加季前集訓，之後再與球會及伊拉奧拿會面，看看未來如何發展。」

基艾沙考慮離開利物浦。法新社

基艾沙認為自己在利物浦上陣時間有限。法新社

冬窗曾有機會他投

據報，重返意甲是基艾沙目前最有可能的選擇，但他強調自己對所有可能性均持開放態度。事實上，今年1月轉會窗期間，基艾沙曾有機會離隊，但由於利物浦當時受到傷兵問題影響，加上沙拿需出戰非洲國家盃，球會最終決定將他留隊。

基艾沙透露：「自2026年開始以來，我的上陣機會確實不多。不過我與利物浦一直保持良好關係。今年1月，球會和當時的領隊史諾特都表明希望我留下，因為球隊在鋒線人手上出現困難。我理解當時的情況，因此選擇留隊。畢竟，我亦在利物浦贏得了英超冠軍。」

談及未來去向時，基艾沙被問及重返舊東家祖雲達斯，以及加盟來季將出戰歐聯的科木的可能性。他表示：「我對所有選擇都持開放態度。對我而言，最重要的是獲得穩定的上陣時間。我不會認為自己必須成為正選，但我願意在任何地方為自己的位置而努力。」

居迪斯鍾斯詢問意大利生活

此外，基艾沙亦談及與轉會傳聞扯上關係的隊友居迪斯鍾斯。這名意大利國腳透露，鍾斯曾向他了解意大利的生活環境。基艾沙表示：「他只是問我意大利的生活如何。我告訴他，那裡是很好的地方，天氣亦比利物浦好。不過利物浦同樣是非常特別的地方。鍾斯在技術層面十分出色，如果國際米蘭考慮引進他，絕對有其原因。」

至於盛傳受到祖雲達斯關注的巴西門將艾利臣比加，基艾沙則相信對方將繼續留效晏菲路。他說：「據我所知，他會留在英格蘭。我們談論的是世界最佳門將之一，他不僅是出色球員，更是卓越的領袖，無論在球場上還是更衣室內都能發揮重要作用。」