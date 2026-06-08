英超｜韋斯咸聯席主席蘇利雲突辭職　涉「嚴重歷史指控」強烈否認

英超球會韋斯咸近日再爆高層風波，聯席主席大衛蘇利雲（David Sullivan）宣布辭任韋斯咸聯席主席及WH Holding董事職務，事件源於外界即將公開一批涉及其個人層面的「嚴重歷史指控」。

韋斯咸官方聲明指，蘇利雲是在得悉相關指控即將被發布後，決定主動退出管理層，但同時強調有關指控「與球會營運無關」。現年77歲的蘇利雲其後透過法律代表發表聲明，堅決否認所有指控，並形容內容「事實錯誤及完全虛假」。

韋斯咸來季降班英冠。路透社

韋斯咸聯席主席蘇利雲突然辭職。路透社

涉私人生活不當行為

據了解，所謂「歷史指控」主要涉及其過往私人生活層面的不當行為指稱，包括外界對其早年商業及社交圈子中與女性接觸的相關投訴，但目前並未有任何刑事定罪或司法裁決。蘇利雲方面則強調，相關說法被媒體「誇大及渲染」，並屬無根據指控。蘇利雲表示，相關指控涉及其多年前私人生活，並批評部分媒體「過度渲染及炒作」。他亦提到，由於長期從事成人行業生意，曾接觸大量人士，因此「難免會出現失實指控」，但強調自己會採取法律行動逐一反擊，追究到底。

「循法律尋求全面澄清」

韋斯咸方面則補充，現時並無任何證據顯示事件與球會或其日常運作有關，而蘇利雲亦重申，指控與其30多年足球管理生涯無關。蘇利雲在聲明中表示，辭職是為了集中精神應對法律程序，並已全面委託律師團隊準備採取行動，「我將會在法律及公開層面上，對每一項不實指控尋求全面澄清及補償」。

事件發生之際，韋斯咸早前已確認從英超降班，結束14年頂級聯賽生涯。球迷不滿情緒高漲，在降班確定當日已高呼「辭退董事會」，而蘇利雲亦成為批評焦點之一，場內外壓力持續升溫。