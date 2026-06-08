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友誼賽｜艾歷臣球場上再暈倒 軍醫指已恢復意識

足球世界
更新時間：04:42 2026-06-08 HKT
發佈時間：04:42 2026-06-08 HKT

基斯甸艾歷臣在丹麥鬥烏克蘭的友賽中倒地昏迷，事後丹麥足總表示他已經恢復意識。

艾歷臣曾在2021年歐國盃鬥芬蘭一役心臟驟停，搶救10分鐘後送院，在鬼門關前走了一趟。事後他接受手術，植入心臟起搏器，並重返賽場。但今晨的友誼賽他再次倒地昏迷，隊友隨即圍圈保護他，球賽在65分鐘腰斬，經約5分鐘的搶救後他恢復意識，並自行離開球場。

軍醫：起搏器作出了應有的反應

丹麥國家隊軍醫保亞臣表示：「基斯甸的狀態良好，他自行走離球場。據我所見，起搏器作出了應有的反應。他短暫失去意識，但很快便恢復，我們很快便與他取得聯繫。他現在將在醫院接受進一步檢查，以確定事件的起因。我們與他及醫院的醫生保持持續聯繫，他請我向所有球員送上問候，並告知他們他沒事。」

賀積查治：看他倒下已知意味什麼

丹麥隊長賀積查治賽後表示：「當時有一個界外球，我走到邊線，轉過身，看到基斯甸正在倒下，我們對他的反應有一定了解，知道這意味着什麼。大家反應非常迅速，充滿尊重，我只能讚賞在場上照料基斯甸的人所展示出的勇氣。我沒有更多可以說的，最重要的是他安然無恙。」

比賽宣布腰斬後，兩隊球員和教練團隊手臂相扣圍成一圈，聆聽丹麥主帥列馬的發言。列馬賽後表示：「最重要的是基斯甸安好，而他確實安好，他已離開球場，並向球員們送上問候。現在最重要的是我們團結一致，正如你們在球場上看到的，我們以最有尊嚴的方式做到了，並確保每個人都有肩膀可以依靠。」

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