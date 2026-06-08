世界盃2026｜莫迪歷世盃最後一舞 克羅地亞爭冠以送別

克羅地亞今屆第7度出戰世界盃，作為近年世界盃歐洲最穩定的球隊之一，近兩屆奪一亞一季足以反映其實力，另外今屆亦大機會是陣中傳奇中場莫迪歴的世界盃最後一舞，因此今屆「格仔軍團」勢全力應戰，力爭捧盃為這位陣中靈魂人物劃上完美句號。

克羅地亞世界盃最好成績是亞軍。美聯社

克羅地亞是L組出線熱門。路透社

要提到克羅地亞最具代表性人物，曾經皇馬殿堂級中場，去夏轉投AC米蘭的莫迪歷必然名列前茅，「格仔軍團」憑着這名頂級中場的指揮和調動下，成為歐洲其中一支最穩定的球隊，在2018年俄羅斯世界盃摘得亞軍，上屆卡塔爾亦收獲季軍，然而傳奇亦有落幕之時，現年40歲的莫迪歷預計今屆亦時他的最後一屆世盃，力爭最後一舞以捧盃作結。

強悍防守著稱 反擊能力不俗

克羅地亞以強悍的防守和穩定的發揮著稱，中場除了莫迪歷擔當球隊大腦指揮外，另外亦有高華錫配合，後防亦有加華度爾和祖薛史坦尼錫鎮守，令克羅地亞在擁強悍的防守下亦有不俗的反擊能力，在L組中對上主攻的英格蘭或能收奇效，加上同組的加納和巴拿馬實力麻麻，出線形勢亦十分樂觀。

克羅地亞世界盃L組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 深夜4:00 英格蘭

24-06 早上7:00 巴拿馬

27-06 深夜5:00 加納

克羅地亞焦點球員

莫迪歷

位置：中場

出生日期：09-09-1995

效力球會：AC米蘭

國際賽上陣/入球：197場/28球

加華度爾。美聯社

高華錫。美聯社

莫迪歷。美聯社

高華錫

位置：中場

出生日期：06-05-1994

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：110場/5球

加華度爾

位置：後衛

出生日期：23-01-2002

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：47場/4球