世界盃2026｜葡萄牙友賽力克智利 曼聯獵物利亞奧與對手動粗雙雙染紅

美加墨世界盃奪冠熱門之一的葡萄牙，於周六熱身賽迎戰南美勁旅智利。雖然葡萄牙最終憑藉般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及干卡路古迪斯（Goncalo Guedes）的入球以2:1力克對手，但全場焦點落在上半場尾段的一宗暴力衝突，傳聞獲曼聯密切關注的葡國翼鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），因不滿隊友被侵犯而挺身而出，更涉嫌揮拳擊中智利中堅伊雲羅曼（Ivan Roman）的下顎，最終雙雙被紅牌驅逐出場，恐面臨國際足協追加處罰！

Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O — The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026

簡些路遭侵犯引發衝突



這宗衝突發生在上半場尾段。當時葡萄牙後衛祖奧簡些路（Joao Cancelo）與智利的菲臘比方迪斯（Felipe Faundez）在邊線發生爭執，後者疑似起腳踢向簡些路，隨即引發雙方球員推撞。智利新星伊雲羅曼首當其衝，試圖用頭頂向簡些路，此時在旁的利亞奧見狀隨即「火起」，戰火瞬間升級。

從現場片段可見，身型高大的利亞奧兩度用力推向羅曼的胸口，隨後更涉嫌出手推對方的喉嚨。羅曼不甘示弱還手，此時情緒失控的利亞奧突然揮出一記類似拳擊的動作，疑似直接擊中了羅曼的下顎。羅曼繼續上前與利亞奧對峙，隨後在再被推撞後應聲倒地。球證隨即向這兩位衝突主角直接出示紅牌驅逐出場。



「開掌」或成救命草 仍恐影響世界盃披甲



由於這是一場正式的世界盃熱身賽，利亞奧這次不冷靜的動粗行為，隨時會遭到國際足協（FIFA）的秋後算賬，若被裁定為惡意暴力行為而遭到追加停賽，甚至可能會直接影響他參與即將展開的世界盃決賽周賽事。不過唯一對他有利的是，慢鏡顯示他揮擊時手指呈張開狀態（掌擊而非握拳），這或許能成為他抗辯、避免被重罰「暴力行為」的關鍵。



「紅魔」曼聯長期監控 今夏成轉會紅人



現年26歲的利亞奧一直是轉會市場的搶手貨，亦是曼聯長期監控的收購目標。他早前已公開表態，渴望在今夏離開意甲AC米蘭，並視英超為個人轉會的首選目的地。雖然其合約到2028年才屆滿，但今夏本是他與剛協助巴黎聖日耳門奪得歐聯冠軍的隊友祖奧尼維斯（Joao Neves）及域天拿（Vitinha）並肩作戰、在世界盃大展身手的黃金機會，如今卻蒙上了紅牌陰影，且看主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）如何為這位國家隊進攻核心進行心理輔鋒進行心理輔助C朗（Cristiano Ronaldo）的翼鋒進行心理輔導。

