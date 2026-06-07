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世界盃2026｜英格蘭換帥求變 力爭打破60年冠軍荒

足球世界
更新時間：10:46 2026-06-07 HKT
發佈時間：10:46 2026-06-07 HKT


今屆美加墨世界盃是英格蘭第17次出戰世界盃決賽周，「三獅軍團」為求突破換帥杜曹，人腳上棄用高爾彭馬、菲爾科頓也顯示出選人更側重於戰術考量，如此改動亦令一眾球迷好奇，到底英格蘭能否打破60年冠軍荒。

哈利卡尼(左)是英軍隊長兼射手。美聯社
哈利卡尼(左)是英軍隊長兼射手。美聯社
英格蘭決賽周被編入L組。路透社
英格蘭決賽周被編入L組。路透社

英格蘭作為世界盃常客之一，今屆已經是第17次亮相決賽周，並曾在1966年於本土舉辦的一屆擊敗西德奪得首冠，然而這已是英格蘭最後的輝煌。自奪冠後英格蘭陷入長達60年的沉寂，之後最佳成績已是1990年和2018年的殿軍，而今屆「三獅軍團」被分入L組與克羅地亞、加納和巴拿馬一組，出線形勢極好，但英格蘭目標自然不會如此簡單，捧走大力神盃才是真正目標。

杜曹用人大膽棄多員星將

星光熠熠的英格蘭每屆選人亦足令主帥頭痛，而今屆杜曹用人上亦更為大膽，棄用包括彭馬在內多位星將，前鋒人選上除了首席射手哈利卡尼外，亦選用今季狀態大勇的安東尼哥頓攻堅，後衛亦選用攻守兼備的尼高奧萊利和馬克古希，中場更有迪格蘭賴斯和祖迪比寧咸策動攻勢，劍指為球衣增添一星。

英格蘭世界盃L組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
17-06    深夜4:00    克羅地亞
23-06    深夜4:00    加納
28-06    深夜5:00    巴拿馬

英格蘭焦點球員


哈利卡尼
位置：前鋒
出生日期：28-07-1993
效力球會：拜仁慕尼黑
國際賽上陣/入球：112場/78球

哈利卡尼。美聯社
哈利卡尼。美聯社

安東尼哥頓
位置：前鋒
出生日期：24-02-2001
效力球會：巴塞隆拿
國際賽上陣/入球：17場/2球

安東尼哥頓。美聯社
安東尼哥頓。美聯社

迪格蘭賴斯
位置：中場
出生日期：14-01-1999
效力球會：阿仙奴
國際賽上陣/入球：72場/6球

迪格蘭賴斯。美聯社
迪格蘭賴斯。美聯社


 

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