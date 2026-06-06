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世界盃2026｜杜曹明言「唔阻人發達」 准英軍國腳世盃期間處理轉會

足球世界
更新時間：19:41 2026-06-06 HKT
發佈時間：19:41 2026-06-06 HKT

世界盃決賽周舉行在即，適逢夏季轉會窗，不少英格蘭國腳均成為各大豪門的獵物。對此，英軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）大方表示「唔阻人發達」，表明不會阻止球員在世盃期間處理轉會事宜，甚至連隨隊隊醫亦已準備就緒，隨時可助球員進行體測，大前提是不能在比賽日及賽前一日進行。

賽前一日及比賽日嚴禁分心

對於陣中不少球員身陷轉會傳聞，杜曹定下了清晰的界線與規矩：「這需要運用常理。我不想這些事情在比賽前一日或比賽當天發生，這就是我們的底線。至於其他時間，只要低調、私下且具效率地進行，我們總是很樂意協助球員盡快釐清前途。」杜曹強調，若有球員有機會轉投新東家，國家隊絕不會阻撓，但必須配合球隊的賽程及備戰目標。

接受現實 隨隊軍醫隨時侯命

杜曹坦言，最理想的情況當然是球員在世盃展開前落實去向，但他亦明白現實歸現實：「就算我下令『你們現在別管轉會』，他們的電話依然會響個不停，被各地球會總監及經理人轟炸。既然無法控制，倒不如反過來協助他們，為球員提供一個能好好處理這些『分心事』的環境。」他更透露，英軍的醫療團隊已經準備就緒，若球員有需要，軍醫可在營內代為進行轉會體測。

安達臣、羅渣士成豪門獵物

目前英軍陣容中，確實有多名球員的轉會傳聞鬧得熱烘烘。效力諾定咸森林的中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）正引發曼城與曼聯的「曼市雙雄」金錢爭奪戰；阿士東維拉前鋒摩根羅渣士（Morgan Rogers）亦成為搶手貨，獲阿仙奴、車路士、曼聯及德甲拜仁慕尼黑的垂青；至於後防大將史東斯（John Stones）目前更是自由身球員。

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