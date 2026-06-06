世界盃熱身賽｜英格蘭友賽球場草皮不整 杜曹：不影響排陣

英格蘭將迎來第一場世界盃熱身賽，主帥杜曹指有看到場地草皮情況的報道，但不會影響他今場點兵。

英格蘭今晚深夜將友賽紐西蘭，下周三深夜再友賽哥斯達黎加，之後就會展開世界盃之旅，於香港時間6月17日深夜鬥克羅地亞。至於今晚的友賽將在NFL球隊坦帕灣海盜主場上演，但據《每日郵報》報道，䓍地是一星期前才剛剛鋪設的「即插即用」草皮；多個世界盃賽事場館平時鋪設人工草皮，現已重新改鋪天然草坪。英格蘭足總的隨隊場務人員據報正就球場狀況，與場地方面保持聯絡；從圖片顯示部分草皮接縫處略有不整齊。

英格蘭即將迎來第一場世界盃熱身賽。路透社

杜曹談及轉會消息對球員的影響。路透社

英格蘭於世界盃處於L組，與克羅地亞、加納和巴拿馬同組。路透社

料兩套陣容各上陣45分鐘

英格蘭目前無人受傷，儘管世界盃揭幕在即，杜曹表示球場狀況「不會影響選人決定」：「我看到一名記者拍的照片，令我有點擔心，但到了現場再作決定，如果有任何問題，我們可以隨時應對。計劃是讓兩套完整陣容各上陣45分鐘，讓所有人獲得相同的上場時間，之後3天繼續維持相同的訓練負荷，這是目前的計劃，我們會按此執行。」

轉會干擾球員 「最理想是世盃前完成交易」

而世界盃即將揭幕，杜曹提及轉會傳聞對球員干擾：「理想情況是在賽事開始前完成轉會，但現實並非如此。問題在於要擔心多少。即使我告訴球員現在不要理會，他們的手機仍然會響個不停……我能理解，當有球會想簽你，體育總監、經理人和教練不斷嘗試聯絡時，分心難以避免。但這就是現實。我們永遠會建議球員盡早決定，但這對球員來說並不總是可行的。」