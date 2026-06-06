英超｜安古莫夏被拜仁慕尼黑吼中 利物浦堅稱屬非賣品

利物浦17歲新星安古莫夏，獲拜仁慕尼黑相中。據《BBC》的報道指，拜仁就潛在轉會可能作出查詢。

安古莫夏知悉拜仁興趣

安古莫夏目前以英格蘭大軍補充成員身份，身處佛羅里達集訓。據悉他已知悉德國方面的興趣，惟個人條款尚未達成任何最終協議；雖然拜仁已作出查詢，但據指兩間球會未有直接洽商。利物浦方面的消息人士堅持，球會不會出售安古莫夏，指球會視安古莫夏是一隊重要成員，且其所司位置正是球會希望加強的位置。

安古莫夏被拜仁慕尼黑相中。路透社

安古莫夏正身在英格蘭大軍操練。路透社

安古莫夏是利物浦新星。路透社

利物浦今夏失去沙拿、羅拔臣和干拿迪等多員大將，球員剛宣布以伊拉奧拿接掌帥印，重組陣容成為今夏重點。盛傳利物浦對恩迪奧文迪感興趣，若成功簽入這名RB萊比錫翼鋒，或會影響安古莫夏來季爭取穩定上陣的機會。

安古莫夏在前主帥史洛特麾下首次亮相，於2025年1月足總盃中首次為一隊上陣，當時以年僅16歲135天，成為利物浦史上最年輕的正選球員。這名英格蘭新星去季首次在英超亮相，貢獻2入球1助攻，包括8月處子戰作客以3：2擊敗紐卡素一役中，射入絕殺球。