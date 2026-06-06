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西甲｜佩雷斯承諾若連任即簽球星 傳皇馬勢1.5億歐元斟奧利斯

足球世界
更新時間：04:27 2026-06-06 HKT
發佈時間：04:27 2026-06-06 HKT

根據《衛報》的報道，若果佩雷斯在周末的皇家馬德里主席選擇連任，球會將向拜仁慕尼黑出價1.5億歐元，爭取收購米高奧利斯。

早前另一候選人列基美揚言，若果擊敗佩雷斯，他將會把曼城尖刀夏蘭特帶到班拿貝球場，引發風波。力爭連任的佩雷斯同樣許下重大承諾，他向西班牙傳媒透露，計劃在下周火力全開，收購一名球星以取悅馬德里球迷。

奧利斯將代表法國出戰世界盃。路透社
奧利斯將代表法國出戰世界盃。路透社
奧利斯轉投拜仁後，成為世界級球員。路透社
奧利斯轉投拜仁後，成為世界級球員。路透社
傳皇馬將以1.5億歐元，斟介奧利斯。路透社
傳皇馬將以1.5億歐元，斟介奧利斯。路透社

佩雷斯否認談及的是奧利斯，但據悉這名拜仁翼鋒正是皇馬今夏獵物。《衛報》報道引述消息人士補充，皇馬對巴黎聖日耳門中場祖奧尼維斯同樣感興趣，但若佩雷斯連任，預計主要精力將集中在收購奧利斯。這名前水晶宮翼鋒自2024年轉投德甲後，表現令人驚艷，助高柏尼麾下的拜仁奪得兩個德甲冠軍，預料他將成為法國在今屆世界盃擔任重要角色。

漢尼斯：奧利斯屬非賣品

奧利斯與拜仁的合約期至2029年，預料拜仁將全力阻止他轉投皇馬，但皇馬早有動作。摩連奴預計在佩雷斯連任後，官宣回巢執教，他上月就親赴現場觀看拜仁對陣史特加的德國盃決賽，展示招攬奧利斯的決心。拜仁榮譽主席漢尼斯隨即回應指奧利斯是「非賣品」。皇馬連續兩季無冠後，今夏轉會窗預計將有大動作，預計利物浦守將干拿迪和國際米蘭的右閘杜費斯，均將免費以自由身加盟。

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