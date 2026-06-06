英超｜羅拔臣自由身投熱刺 迪沙比：將成場內場外重要人物

熱刺宣布以自由身簽入安德魯羅拔臣，領隊迪沙比形容這名蘇格蘭隊長「將成為我們場內場外的重要人物」。

7月1日正式轉投

羅拔臣早前宣布將於約滿後離開利物浦，他將於7月1日正式成為熱刺球員。早在1月，時任領隊湯馬士法蘭克已經在冬季轉會窗，積極爭取收購羅拔臣。兩間球會一度達成協議，但利物浦因為未能召回外借羅馬的森美卡斯，所以撤回協議。

羅拔臣將帶領蘇格蘭出戰世界盃。路透社

羅拔臣約滿離開利物浦，將以自由身轉投熱刺。路透社

沙拿和羅拔臣均於今夏離開利物浦。路透社

帶領熱刺成功護級的迪沙比，對羅拔臣讚譽有加：「羅拔臣是我欣賞多年的球員，他將為球隊帶來出色的技術質素、豐富的經驗、領袖風範和心理質素。他長期在最高水平贏取錦標，將成為我們場內場外的重要人物。」羅拔臣於2017年由侯城轉投利物浦，共上陣378場，贏得2次英超、1次歐聯、2次聯賽盃和1次足總盃。他為蘇格蘭累積92次上陣，今夏將帶領球隊征戰世界盃。

熱刺體育總監蘭治（Johan Lange）表示：「羅拔臣的質素、品格和領袖風範，在整個職業生涯中有目共睹，他長期在頂級賽事中爭奪並奪取重要錦標，其的專業態度和投入精神，對己隊的發展將大有裨益，他與我們為球會重奪成功的抱負和決心不謀而合。」