世界盃2026｜烏茲別克首闖決賽周劍指淘汰賽再上層樓

烏茲別克今屆美加墨世界盃首次打入決賽周，這支中亞之師更找來意大利名宿簡拿華路執教盡顯野心，另外陣中亦有曼城鐵衛卡胡辛諾夫鎮守，配合曾效力羅馬的蘇姆路杜夫攻堅，劍指突破重圍闖淘汰賽。

烏茲別克(白衫)首次躋身世盃決賽周。路透社

烏茲別克決賽周被編入K組。路透社

烏茲別克自1991年獨立以來，經過漫長等待今屆終於成功殺入世界盃決賽周，亦成為今屆亞洲區唯一一支中亞隊伍，除了得益於今屆世界盃參賽隊伍擴張至48隊外，烏茲別克在世盃外亞洲區A組表現亦同樣亮眼，曾兩次逼和亞洲另一強隊伊朗，亦力壓卡塔爾直接出線決賽周。烏茲別克今屆決賽周被編入K組，對手葡萄牙和哥倫比亞實力明顯高一班，僅剛果民主共和國較弱，將要全力爭取以最佳第3闖淘汰賽。

找來意大利名宿執教

而烏茲別克在人腳上亦野心滿滿，主帥找來2006年德國世界盃，意大利奪冠成員之一的簡拿華路執教，其大賽經驗有望為烏茲別克帶來不一樣的東西，另外陣中亦有近期剛助曼城奪雙冠的卡胡辛諾夫鎮守後防，另外有為國家隊攻入42球的首席射手蘇姆路杜夫攻堅，劍指首闖決賽周即入淘汰賽再創隊史。

烏茲別克世界盃K組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

18-06 早上10:00 哥倫比亞

23-06 深夜1:00 葡萄牙

28-06 早上7:30 剛果民主共和國

烏茲別克焦點球員

胡辛諾夫（Abdukodir Khusanov)

位置：後衛

出生日期：29-02-2004

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：26場/0球

胡辛諾夫(右)。美聯社

蘇姆路杜夫(Eldor Shomurodov)

位置：前鋒

出生日期：29-07-1995

效力球會：巴蕯舒希

國際賽上陣/入球：91場/44球

蘇姆路杜夫。美聯社

法祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullayev）

位置：前鋒

出生日期：03-10-2003

效力球會：巴蕯舒希

國際賽上陣/入球：30場/8球

法祖拉耶夫。路透社