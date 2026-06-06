世界盃2026｜猜波台的非傳統講波學 連結視障人士與海外港人的廣東話聲音

美加墨世界盃下周開鑼，當全球球迷屏息守在電視機前，準備迎接四年一度的足壇盛事時，有一群人卻選擇以聲代畫，打開YouTube 聽波。

在 YouTube 直播評述頻道「猜波台」中，畫面不見球賽剪輯，只有幾位主持人的即時反應與比賽數據。這種看似原始、以聲音為主角的模式，卻在碎片化的新媒體時代，意外編織出一張連結視障社群與海外港人的情緒網絡。

復古講波學讓足球被看見

「利物浦右閘謝利美費林邦喺右路近三閘線位，趁曼城防守球員未返得切……4打3，人多打人少……即刻傳中……後柱落……哎呀！禁區入面得加普一個，仲要攝前柱，個波直接出底線，龍門球。」

在直播室內，常規主持 Gary 與另外兩位主持正緊湊地評述賽事。他們時而分析戰術，時而評論球員狀態，這種極致細膩、近乎「廣播劇」式的風格，在強調畫面感、講求精簡的現代電視直播中早已罕見。

傳統電視評述視聲音為畫面的輔助，但對猜波台而言，聲音就是一切。Gary說：「其實呢種評述風格我係有啲模仿以前香港電台何靜江嗰種廣播模式。同有畫面那些電視評述員不同，收音機廣播要講埋個波嘅位置、現在形勢係點樣、對面有幾多人防守，令到球迷可以幻想到個畫面。」

身為足球評述比賽其中一位優勝者，Gary早在2018至2019年間便洞察到媒體模式的變革：「當時我見到外國有網台主持會在比賽時開直播分享自己在觀看比賽時的反應，而我自己又識評述比賽，所以令我諗到可以將足球比賽評述融入觀看比賽時的反應，就係咁開啟咗呢種評述嘅先河。」

這種「復古」講波學，本意是為了彌補沒有直播版權的先天不足，卻無心插柳意外為視障社群打開了一扇窗。Gary說在一次機緣巧合發現自己的直播評述幫到一班視障人士和大家一起感受足球的刺激和樂趣。

Gary憶述：「事源最近有一個視障人士協會嘅副會長響社交媒體上面回應網民提問時，話自己平時聽開兩個評述員講波，而其中個就係猜波台，仲講得出觀眾好鐘意叫果個花名 – 大神。之後有時做緊直播時都會見到有觀眾話自己其實係視障人士。」

之後他更發現有視障人士機構在培訓評述員時，將他視為教材並以他為標準，學習點樣透過言語構建畫面。對視障觀眾而言，這不只是一場球賽，而是一次平等的參與機會。每當收到觀眾留言，感謝他讓他們「看見」比賽細節時，Gary坦言：「個方法啱咗，佢哋感受到場波，呢份成功感比流量更重要。」

橫跨萬里的家鄉話

除了服務視障群體，猜波台的後台數據顯示出另一個溫暖的現象：近三成觀眾來自海外。對於身處英國、澳洲或北美的移民港人來說，當地的英語或外語直播固然專業，卻少了那份「味道」。

Gary分享道：「好多移民觀眾會私訊我，話佢哋係一邊開住當地電視機，一邊聽住我哋嘅聲音。」在異鄉的深夜或凌晨，熟悉的廣東話俚語、只有香港人才懂的幽默感，讓猜波台超越了體育節目的範疇，成為一種連結家鄉的情感寄託。

病榻上的正能量

這種連結，有時甚至能成為支撐生命的動力。主持馬高憶述，曾有一位身在美國的觀眾留言，提到自己正孤身接受癌症治療，而觀看猜波台的直播，成了他在漫長療程中最期待的娛樂。

「那位觀眾並無流露一絲痛苦或軟弱，只是輕輕留下一句：『多謝幾位主持，聽你哋節目，令我在面對疾病時感受到開心同正能量。』」馬高坦言，看到留言的當下腦袋瞬間「當機」。他難以想像，一個人在外地缺乏親友支援，面對病魔時是何等孤寂；而他與拍檔的聲音，竟能成為對方的動力。

馬高感觸地說：「自己何德何能？原來講波不只是講波，對身處外地的港人來說，更是一種陪伴。」

因為這份使命感，猜波台的開場白也有了不同的重量。每場賽事開始時，主持總會說：「今日有邊個、邊個同邊個，陪大家睇呢場賽事。」這句看似公式化的開場，在馬高眼中，卻如同老朋友走到觀眾家門前輕輕叩門，說一聲：「我哋又嚟探你啦！」

對於這群主持而言，每周的直播不再只是工作，而是猜波台與觀眾之間的一個約定。無論身處何地，只要聲音響起，這場跨越時區的足球派對就會繼續，讓孤獨的靈魂在綠茵場外找到共鳴。