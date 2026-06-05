Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜入主21年惹盡民憤 加沙家族傳蘊釀全盤出售曼聯套現

足球世界
更新時間：13:14 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:14 2026-06-05 HKT

入主曼聯21年的美國班主加沙家族（Glazer family），一直因令球會債台高築及管理不善而飽受紅魔球迷抨擊。據外媒最新報道，這個掌控球會的家族內部出現分歧，部分成員正積極考慮出售手上剩餘的股份。消息一出，曼聯股價隨即急升7%，預料若全面放盤，將引發美國及中東財團的激烈爭奪戰。

重建球場費高昂 家族內部現分歧

據《彭博》報道，共同持有曼聯51%股份的加沙家族六兄妹，近月一直就完全套現離場進行內部磋商。自英國富商拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集團（Ineos）於2024年2月以12億鎊購入27.7%股份並全面接管足球事務後，部分長居美國的家族成員已萌生退意。消息指，目前除了執行聯席主席祖爾加沙（Joel Glazer）強烈傾向留任外，其餘成員均有意賣盤。
促使他們考慮離場的一大主因，是曼聯即將面臨龐大的基礎建設開支。球會正計劃斥資高達20億鎊(約210億港元)，將奧脫福球場重建為可容納10萬人的「北方溫布萊」，這筆天文數字無疑對加沙家族構成沉重的財務壓力。

賣盤附「強拖權」條款 隨時逼走拉克特利夫

全面賣盤的消息傳出後，曼聯在延長交易時段的股價上漲7%，市值推高至28億鎊(約290億港元)。然而，這僅僅是公開市場的「底價」。考慮到加沙家族三年前曾企硬索價60億鎊(約630億港元)，外界預期實際交易金額將遠超目前的市值。儘管曼聯目前背負著高達13億鎊(約136億港元)的巨債，但仍無阻財力雄厚的美國及中東財團的濃厚興趣。
值得留意的是，根據雙方的投資協議，若加沙家族在2027年2月前100%出售曼聯，將保證獲得每股最少33美元的財務回報。更關鍵的是，全面出售包含一項「強拖權」（Drag-along right），這意味著在法律上，加沙家族有權強制拉特克里夫爵士的英力士集團，跟隨他們一同出售手上的少數股權。

最Hit
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
6小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
20小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
6小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
19小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
9小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
22小時前
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
影視圈
5小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT