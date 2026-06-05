英超｜入主21年惹盡民憤 加沙家族傳蘊釀全盤出售曼聯套現

入主曼聯21年的美國班主加沙家族（Glazer family），一直因令球會債台高築及管理不善而飽受紅魔球迷抨擊。據外媒最新報道，這個掌控球會的家族內部出現分歧，部分成員正積極考慮出售手上剩餘的股份。消息一出，曼聯股價隨即急升7%，預料若全面放盤，將引發美國及中東財團的激烈爭奪戰。

重建球場費高昂 家族內部現分歧

據《彭博》報道，共同持有曼聯51%股份的加沙家族六兄妹，近月一直就完全套現離場進行內部磋商。自英國富商拉克特利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集團（Ineos）於2024年2月以12億鎊購入27.7%股份並全面接管足球事務後，部分長居美國的家族成員已萌生退意。消息指，目前除了執行聯席主席祖爾加沙（Joel Glazer）強烈傾向留任外，其餘成員均有意賣盤。

促使他們考慮離場的一大主因，是曼聯即將面臨龐大的基礎建設開支。球會正計劃斥資高達20億鎊(約210億港元)，將奧脫福球場重建為可容納10萬人的「北方溫布萊」，這筆天文數字無疑對加沙家族構成沉重的財務壓力。

賣盤附「強拖權」條款 隨時逼走拉克特利夫

全面賣盤的消息傳出後，曼聯在延長交易時段的股價上漲7%，市值推高至28億鎊(約290億港元)。然而，這僅僅是公開市場的「底價」。考慮到加沙家族三年前曾企硬索價60億鎊(約630億港元)，外界預期實際交易金額將遠超目前的市值。儘管曼聯目前背負著高達13億鎊(約136億港元)的巨債，但仍無阻財力雄厚的美國及中東財團的濃厚興趣。

值得留意的是，根據雙方的投資協議，若加沙家族在2027年2月前100%出售曼聯，將保證獲得每股最少33美元的財務回報。更關鍵的是，全面出售包含一項「強拖權」（Drag-along right），這意味著在法律上，加沙家族有權強制拉特克里夫爵士的英力士集團，跟隨他們一同出售手上的少數股權。