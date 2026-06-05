世界盃2026｜J洛拍迪亞斯領軍哥倫比亞力爭突破8強
更新時間：12:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-05 HKT
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哥倫比亞上屆無緣卡塔爾世界盃決賽周，今屆強勢捲土重來，第七次殺入決賽周，在有球隊靈魂人物占士洛迪古斯帶領，再配合今季表現亮眼的路易斯迪亞斯攻堅下，劍指突破在2014年巴西世界盃所創下的8強佳績。
若提到哥倫比亞便不得不提起今年將踏入35歲的中場占士洛迪古斯，J洛在2014年巴西世界盃攻入6球，雖然8強不敵東道主巴西，但仍助哥倫比亞創下在世界盃的最佳成績，兼奪當屆的金靴獎。12年後隨着年紀增長和傷病的影響下J洛早已巔峰不再，但他的經驗和領導力無疑是讓哥倫比亞再創輝煌的關鍵之一。
K組出線形勢樂觀
而今屆哥倫比亞在世盃外南美洲區表現亮眼，以第三名直接出線，除了易帥由羅倫素領軍有成效之外，這名阿根廷教頭自2022年執掌教鞭後目前出戰45場僅7埸告負，其領軍能力可見一班。另外，效力拜仁慕尼黑的路易斯迪亞斯今季表現同樣亮眼，出戰51場轟入26球加19次助攻狀態相當火熱。該隊今屆被分到K組與葡萄牙、剛果民主共和國和烏茲別克一組，對手僅阿根廷實力較強，出線形勢樂觀。
哥倫比亞世界盃K組賽程
日期 開賽時間(香港時間) 對手
18-06 早上10:00 烏茲別克
24-06 早上10:00 剛果民主共和國
28-06 早上7:30 葡萄牙
哥倫比亞焦點球員
占士洛迪古斯
位置：中場
出生日期：12-07-1991
效力球會：明尼蘇達聯
國際賽上陣/入球：125場/31球
路易斯迪亞斯
位置：前鋒
出生日期：13-01-1997
效力球會：拜仁慕尼黑
國際賽上陣/入球：73場/22球
丹尼爾蒙路斯
位置：中場
出生日期：26-05-1996
效力球會：水晶宮
國際賽上陣/入球：45場/3球
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