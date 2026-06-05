世界盃2026｜J洛拍迪亞斯領軍哥倫比亞力爭突破8強

哥倫比亞上屆無緣卡塔爾世界盃決賽周，今屆強勢捲土重來，第七次殺入決賽周，在有球隊靈魂人物占士洛迪古斯帶領，再配合今季表現亮眼的路易斯迪亞斯攻堅下，劍指突破在2014年巴西世界盃所創下的8強佳績。

哥倫比被編入K組。路透社

隊長占士洛迪古斯(右)領軍哥倫比亞出戰。法新社

若提到哥倫比亞便不得不提起今年將踏入35歲的中場占士洛迪古斯，J洛在2014年巴西世界盃攻入6球，雖然8強不敵東道主巴西，但仍助哥倫比亞創下在世界盃的最佳成績，兼奪當屆的金靴獎。12年後隨着年紀增長和傷病的影響下J洛早已巔峰不再，但他的經驗和領導力無疑是讓哥倫比亞再創輝煌的關鍵之一。

K組出線形勢樂觀

而今屆哥倫比亞在世盃外南美洲區表現亮眼，以第三名直接出線，除了易帥由羅倫素領軍有成效之外，這名阿根廷教頭自2022年執掌教鞭後目前出戰45場僅7埸告負，其領軍能力可見一班。另外，效力拜仁慕尼黑的路易斯迪亞斯今季表現同樣亮眼，出戰51場轟入26球加19次助攻狀態相當火熱。該隊今屆被分到K組與葡萄牙、剛果民主共和國和烏茲別克一組，對手僅阿根廷實力較強，出線形勢樂觀。

哥倫比亞世界盃K組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

18-06 早上10:00 烏茲別克

24-06 早上10:00 剛果民主共和國

28-06 早上7:30 葡萄牙

哥倫比亞焦點球員

占士洛迪古斯

位置：中場

出生日期：12-07-1991

效力球會：明尼蘇達聯

國際賽上陣/入球：125場/31球

占士洛迪古斯。路透社

路易斯迪亞斯

位置：前鋒

出生日期：13-01-1997

效力球會：拜仁慕尼黑

國際賽上陣/入球：73場/22球

路易斯迪亞斯。法新社

丹尼爾蒙路斯

位置：中場

出生日期：26-05-1996

效力球會：水晶宮

國際賽上陣/入球：45場/3球

丹尼爾蒙路斯。法新社