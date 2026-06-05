Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜J洛拍迪亞斯領軍哥倫比亞力爭突破8強

足球世界
更新時間：12:26 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-05 HKT

哥倫比亞上屆無緣卡塔爾世界盃決賽周，今屆強勢捲土重來，第七次殺入決賽周，在有球隊靈魂人物占士洛迪古斯帶領，再配合今季表現亮眼的路易斯迪亞斯攻堅下，劍指突破在2014年巴西世界盃所創下的8強佳績。

哥倫比被編入K組。路透社
哥倫比被編入K組。路透社
隊長占士洛迪古斯(右)領軍哥倫比亞出戰。法新社
隊長占士洛迪古斯(右)領軍哥倫比亞出戰。法新社

若提到哥倫比亞便不得不提起今年將踏入35歲的中場占士洛迪古斯，J洛在2014年巴西世界盃攻入6球，雖然8強不敵東道主巴西，但仍助哥倫比亞創下在世界盃的最佳成績，兼奪當屆的金靴獎。12年後隨着年紀增長和傷病的影響下J洛早已巔峰不再，但他的經驗和領導力無疑是讓哥倫比亞再創輝煌的關鍵之一。

K組出線形勢樂觀

而今屆哥倫比亞在世盃外南美洲區表現亮眼，以第三名直接出線，除了易帥由羅倫素領軍有成效之外，這名阿根廷教頭自2022年執掌教鞭後目前出戰45場僅7埸告負，其領軍能力可見一班。另外，效力拜仁慕尼黑的路易斯迪亞斯今季表現同樣亮眼，出戰51場轟入26球加19次助攻狀態相當火熱。該隊今屆被分到K組與葡萄牙、剛果民主共和國和烏茲別克一組，對手僅阿根廷實力較強，出線形勢樂觀。

哥倫比亞世界盃K組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
18-06    早上10:00    烏茲別克
24-06    早上10:00    剛果民主共和國
28-06    早上7:30    葡萄牙

哥倫比亞焦點球員

占士洛迪古斯
位置：中場
出生日期：12-07-1991
效力球會：明尼蘇達聯
國際賽上陣/入球：125場/31球

占士洛迪古斯。路透社
占士洛迪古斯。路透社

路易斯迪亞斯
位置：前鋒
出生日期：13-01-1997
效力球會：拜仁慕尼黑
國際賽上陣/入球：73場/22球

路易斯迪亞斯。法新社
路易斯迪亞斯。法新社

丹尼爾蒙路斯
位置：中場
出生日期：26-05-1996
效力球會：水晶宮
國際賽上陣/入球：45場/3球

丹尼爾蒙路斯。法新社
丹尼爾蒙路斯。法新社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
6小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
20小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
6小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
19小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
9小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
22小時前
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
影視圈
5小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT