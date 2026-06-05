英超｜雙曼收購中場遇阻 曼城報價安達臣被拒 曼聯買費南迪斯料被索價8000萬鎊

曼聯和曼城積極增兵，其中重點是在中場線增援，但他們分別遇上阻力。曼城就收購艾利諾安達臣向諾定咸森林報價，但被對方拒絕。至於曼聯收購馬迪奧斯費南迪斯，料將被韋斯咸索價8000萬鎊。

森林拒絕曼城就安達臣的報價。路透社

韋斯咸就馬迪奧斯費南迪斯勢索高價。路透社

森林議價處強勢地位

曼城、曼聯和阿仙奴等據報均對收購安達臣感興趣，其中以曼城的機會佔先。但《天空體育》報道指，曼城的初步報價被諾定咸森林拒絕；雙方談判仍在繼續，「藍月」正考慮提出新的報價。安達臣是在剛過去一季、英超最出色的中場之一，他將代表英格蘭出征世界盃，預料會擔當重要角色。他與森林的合約期至2029年，這本身已經有利森林議價，假如他在世盃表現出色，勢有助森林再抬價。

韋斯咸今夏需籌1.5億鎊

至於曼聯在鎖定艾達臣荷西後，繼續集中在中場線增援，效力韋斯咸的馬迪奧斯費南迪斯成為頭號目標。由於韋斯咸降班英冠，預料費南迪斯將會離隊。但「鎚仔幫」由於降班陷入財政危機，索價將會相當高；根據《The Athletic》報道指，韋斯咸就費南迪斯開價8000萬鎊，預計球會今夏需要籌集1.5億鎊渡過難過。費南迪斯去年夏天以3800萬英鎊，由修咸頓加盟韋斯咸，一路盛傳曼聯有意收購這名葡萄牙國腳，但韋斯咸暫時仍未收到任何正式報價。