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世界盃熱身賽｜西班牙大幅輪換 1：1賽和伊拉克

足球世界
更新時間：07:31 2026-06-05 HKT
發佈時間：07:31 2026-06-05 HKT

西班牙今晨在拉科魯尼亞舉行的友賽，迎戰伊拉克。「狂牛軍團」派出大量副選下，以1：1賽和對手；西班牙將飛赴墨西哥鬥秘魯，作為世盃前最後一場熱身賽。

耶馬等主力由體能狀態未足，是役休息。路透社
耶馬等主力由體能狀態未足，是役休息。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社
西班牙1：1伊拉克。路透社

收起耶馬、柏迪等主力

教練迪拉富恩特以體能狀況為由，安排拉明耶馬、大衛拉耶、尼高威廉斯、古古列拿、蘇比文迪、柏迪和奧耶沙巴爾等主力休戰，令是役鬥伊拉克，有大幅度的輪換。主隊仍於16分鐘憑一次快速反擊領先，費倫托利斯引球殺入禁區攻門得手，為西班牙打開紀錄。但伊拉克於27分鐘扳平，他們憑多斯基於左路射門，攻破巴塞門將祖安加西亞的十指關。

西班牙周五飛北美

最終兩軍以1：1言和，是役是西班牙告別本國的演出，他們將於周五啟程前往北美，並在周一於墨西哥友賽秘魯，作為世界盃前最後一場備戰。西班牙將在H組出戰，同組對手有佛得角、沙特阿拉伯和烏拉圭。伊拉克則在I組與法國、塞內加爾和挪威爭奪出線資格，今屆是他們史上第二次參加世界盃。

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