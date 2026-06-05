世界盃熱身賽｜法國爆1：2落敗 科特迪瓦取對戰首勝

世界盃即將揭幕，法國今晨與科特迪瓦進行友誼賽。科特迪瓦的古拿杜伊傳射建功，領軍以2：1擊敗其弟所屬的法國。科特迪瓦取得鬥法國歷史首勝。

法國1：2科特迪瓦。路透社

古拿杜伊傳射建功。路透社

法國不敵科特迪瓦。路透社

古拿杜伊傳射建功

法國於上半場45分鐘，有干拿迪助攻卓基先開紀錄，半場以1：0領先。下半場，古拿杜伊帶領科特迪瓦反勝；這名斯特拉斯堡後衛，正是法國及巴黎聖日耳門前鋒迪斯亞的兄長。古拿杜伊先於53分鐘為科特迪瓦扳平，到84分鐘更助攻阿密特迪亞路攻門破網，最終科特迪瓦以2：1反勝法國，取得對戰歷史首勝。

曹亞文尼：是役僅屬備戰

至於法國此前保持9場不敗，他們下一場將於周一在里爾友賽北愛爾蘭，作為世界盃前的最後一場熱身賽。對於今場友賽吞敗，中場曹亞文尼是役僅屬備戰，毋須視為警號：「輸波當然可惜，但我們正處於備戰階段，我們保持信心，無論勝負，這場比賽都沒有任何結論可言。到世界盃開展時，我們就會準備就緒。」

法國首場世界盃賽事將於6月16日鬥塞內加爾，同組還有伊拉克和挪威。至於科特迪瓦首戰將是6月15日鬥厄瓜多爾，同組還有德國和庫拉索。