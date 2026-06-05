英超｜曼聯CEO稱今季轉會有清晰計劃 「兩年內可聯賽封王」

曼聯行政總裁貝拉達分享球隊今夏轉會方針，並認為「紅魔」重奪英超近在咫尺，「最理想是下季，若非如此，則在之後一季」。

紅魔對上一次贏得英超是2012/13球季，時任領隊費格遜在該季後退休，之後的曼聯浮浮沉沉。在剛過去的一季，卡域克中途接火棒，最終帶領球隊以第3名衝線，獲得來季歐聯資格。

「最理想下季奪標」

行政總裁貝拉達上不同節目，分享對於曼聯的未來的看法。他認為球隊再奪英超，並不是遙遠的事：「理想情況是下個賽季做到，若非如此，則在之後一季。我認為我們處於有利位置，今季有相當不錯的進步，我們將繼續在此基礎上發展。我們只會繼續在球會不同範疇投資，場外也有其他我們希望達成的目標，其中之一是實現財務可持續，並在球會引入商業創新。」

貝拉達認為曼聯可在兩季內封王。法新社

貝拉達希望般奴費南迪斯留隊。路透社

卡域克坐正，來季帶領曼聯衝擊錦標。路透社

「轉會策略與去季相似」

球迷的注意力或會被即將揭幕的世界盃吸引，但球會在轉會窗的步伐不會停止，貝拉達分享了今季轉會策略。貝拉達表示：「每次進入轉會窗都不知道結果如何，但你必須做好充分準備，必須有清晰的計劃，清楚知道希望在哪些位置加強。」曼聯去年夏季轉會窗收購了根夏、麥比奧莫、施斯高和拉文斯，4人首季表現令人滿意；貝拉達表示今季採取的策略與去季相似，「希望引入年輕且具潛力的球員，以及在英超已證明實力、或在英超以外表現出色的球員⋯⋯確保每個決定不只著眼短期，同時考慮長遠利益。」

「希望B費留隊」

至於目前陣容，仍以般奴費南迪斯為核心，貝拉達希望留住這名隊長：「我們當然希望他留下。他今季在賽場上表現出色，更重要的是，我認為他向所有人展示了他是出色的領袖。人們看不到他在球場以外所做的事，他值得獲得更多的讚賞。」