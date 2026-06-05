英超｜伊拉奧拿獲利物浦任命 「找不到比執教紅軍更吸引機會」

利物浦官方宣布，任命伊拉奧拿接替被解僱的史洛特的帥位。伊拉奧拿表示利物浦是非常特別的球會，

利物浦與伊拉奧拿簽約兩年。《天空體育》稱利物浦曾經考慮其他人選，但伊拉奧拿是唯一與「紅軍」直接接觸的。球會認為伊拉奧拿是現今球壇最出色的主帥之一，並對對方渴望加盟的態度留下深刻印象，又認為他是帶領球隊踢出進攻足球的最佳人選。

伊拉奧拿成為利物浦主帥後，在球會官方網站接受首個訪問，對於加盟表示「非常興奮，真的非常興奮。因為對利物浦的認識，知道這是大球會，一間極具規模、世界上最頂尖的球會。但真正感受到球會內部的氛圍，更深入地了解後，我一直都覺得這是非常特別的球會。」

伊拉奧拿帶領般尼茅夫取得18場不敗。路透社

伊拉奧拿成為利物浦主帥。路透社

伊拉奧拿接替被解僱的史洛特的帥位。路透社

「初來甫到無法承諾一切」

他表示知道球會和球迷的期待：「利物浦給了我執教頂級球員的機會，而頂級球員讓你有機會爭奪錦標、贏取錦標。當然，初來甫到，你無法承諾一切，無法承諾。但我確實清楚自己來到的是一個怎樣的地方，以及外界對我的期望。我已準備好迎接這個挑戰。」

希望成為球迷一份子

他認為加盟利物浦的決定並不困難：「不需要太多理由，就會被利物浦所吸引。利物浦就是利物浦。球場氣氛、球迷、球會、球員、執教頂級球員的機會、爭奪錦標的機會，我認為再找不到比更吸引的了，這種機會實在難得。所以，真的非常期待開始這段旅程。」伊拉奧拿希望真正融入、成為球迷一份子，「我想贏得這個資格，讓我們可以一起享受這一切」。

伊拉奧拿此前帶領般尼茅夫，並在剛過去的2025/26球季，領軍在英超後半段完成18場不敗，最終以第6名衝線取得歐霸資格，在積分僅落後第5位的利物浦3分。