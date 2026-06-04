世界盃2026｜民主剛果後防鞏固爭隊史決賽周第1分

剛果民主共和國在世界盃洲際附加賽中擊敗牙買加，成功搭上美加墨世界盃尾班車，相隔52年再度征戰決賽周。該隊身處K組，實力難與勁旅哥倫比亞及葡萄牙等抗衡，但剛果民主共和國可利用強悍的後防力量，力爭國家隊世界盃決賽周第一分。

剛果民主共和國第2次晉身世盃決賽周。路透社

剛果民主共和國編入K組。路透社

剛果民主共和國在世界盃洲際附加賽中加時1:0擊敗牙買加，取得最後的世界盃決賽周入場券，他們在1974年曾以扎伊爾之名出戰西德世界盃，當時在小組賽先後對蘇格蘭、南斯拉夫和巴西都告負，今屆相隔52年再度征戰世界盃決賽周，被分到K組與葡萄牙、哥倫比亞和烏茲別克一組，出線形勢固然相當困難，但仍有望爭取在決賽周第一分。

3戰將效力英超球隊

剛果民主共和國後防實力不容忽視，有曾效力曼聯現效力韋斯咸的右閘雲比沙卡陣守邊路，另外有同樣曾效力紅魔現效力般尼的中堅杜安薛比，中場方面也有效力英超升班即闖歐霸盃的新特蘭中場沙迪基，防守能力非同小可，雖然陣中缺少一名頂級射手充當火力點，但在面對攻勢強勁的哥倫比亞和葡萄牙時，強大的防守或收奇效。

剛果民主共和國世界盃K組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 深夜1:00 葡萄牙

24-06 早上10:00 哥倫比亞

28-06 早上7:30 烏茲別克

剛果民主共和國焦點球員

雲比沙卡

位置：後衛

出生日期：26-11-1997

效力球會：艾納斯

國際賽上陣/入球：10場/0球

雲比沙卡。美聯社

杜安薛比

位置：後衛

出生日期：14-11-1997

效力球會：般尼

國際賽上陣/入球：12場/1球

杜安薛比。美聯社

沙迪基

位置：中場

出生日期：17-12-2004

效力球會：新特蘭

國際賽上陣/入球：16場/0球

沙迪基。美聯社