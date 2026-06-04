Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜民主剛果後防鞏固爭隊史決賽周第1分

足球世界
更新時間：12:07 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:07 2026-06-04 HKT

剛果民主共和國在世界盃洲際附加賽中擊敗牙買加，成功搭上美加墨世界盃尾班車，相隔52年再度征戰決賽周。該隊身處K組，實力難與勁旅哥倫比亞及葡萄牙等抗衡，但剛果民主共和國可利用強悍的後防力量，力爭國家隊世界盃決賽周第一分。

剛果民主共和國第2次晉身世盃決賽周。路透社
剛果民主共和國第2次晉身世盃決賽周。路透社
剛果民主共和國編入K組。路透社
剛果民主共和國編入K組。路透社

剛果民主共和國在世界盃洲際附加賽中加時1:0擊敗牙買加，取得最後的世界盃決賽周入場券，他們在1974年曾以扎伊爾之名出戰西德世界盃，當時在小組賽先後對蘇格蘭、南斯拉夫和巴西都告負，今屆相隔52年再度征戰世界盃決賽周，被分到K組與葡萄牙、哥倫比亞和烏茲別克一組，出線形勢固然相當困難，但仍有望爭取在決賽周第一分。

3戰將效力英超球隊

剛果民主共和國後防實力不容忽視，有曾效力曼聯現效力韋斯咸的右閘雲比沙卡陣守邊路，另外有同樣曾效力紅魔現效力般尼的中堅杜安薛比，中場方面也有效力英超升班即闖歐霸盃的新特蘭中場沙迪基，防守能力非同小可，雖然陣中缺少一名頂級射手充當火力點，但在面對攻勢強勁的哥倫比亞和葡萄牙時，強大的防守或收奇效。

剛果民主共和國世界盃K組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
17-06    深夜1:00    葡萄牙
24-06    早上10:00    哥倫比亞
28-06    早上7:30    烏茲別克

剛果民主共和國焦點球員

雲比沙卡
位置：後衛
出生日期：26-11-1997
效力球會：艾納斯
國際賽上陣/入球：10場/0球

雲比沙卡。美聯社
雲比沙卡。美聯社

杜安薛比
位置：後衛
出生日期：14-11-1997
效力球會：般尼
國際賽上陣/入球：12場/1球

杜安薛比。美聯社
杜安薛比。美聯社

沙迪基
位置：中場
出生日期：17-12-2004
效力球會：新特蘭
國際賽上陣/入球：16場/0球

沙迪基。美聯社
沙迪基。美聯社

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
02:32
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
4小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
22小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
02:32
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
18小時前
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
2026-06-03 12:24 HKT
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
15小時前
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
東張西望｜「HPV男女」避入健身中心 疑似涉事分店突然做深層清潔？ 「播毒」事件引全城討論
影視圈
17小時前
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
14小時前
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
00:34
粉嶺公路3車相撞 小巴司機被困23人傷
突發
3小時前
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
利智神隱2年罕現身尼泊爾見仁波切  顏值變異驚人回復巔峰狀態  收服李連杰管理廿億身家
影視圈
4小時前