英超｜曼聯續重組中場線 睇中韋斯咸新星馬迪奧斯費南迪斯

曼聯今夏矢志重組中場線，隨著艾達臣的加盟接近塵埃落定，曼聯管理層已將增兵目標轉向韋斯咸的21歲葡萄牙小將馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）。消息指，曼聯已就潛在交易與「鎚仔幫」進行初步接觸。由於韋斯咸剛季護級失敗降落英冠，預料這位極具潛質的中場超新星大有機會於今夏離開倫敦球場。

與明奈組建未來中場 視為「墮後版B費」

曼聯今夏的組軍重點無疑是徹底重組中場線，在防中卡斯米路（Casemiro）離隊的情況下，紅魔需要注入更年輕、更具活力的血液。據英媒分析指出，曼聯內部將馬迪奧斯費南迪斯視為中場的長遠解決方案，期望他能與另一自家青訓新星明奈（Kobbie Mainoo）組成未來10年的中場核心。

有球探及數據分析師更將這位年僅21歲的葡萄牙國腳形容為「墮後版的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）」。他除了技術細膩、具備出色的推進與引球能力外，在場上的成熟度亦遠超同齡球員。加上他本人多次公開表示同鄉師兄兼同姓的般奴費南迪斯是他的「偶像」，曼聯希望藉著這份葡萄牙情意結以及出戰歐洲賽的機會，吸引他登陸奧脫福球場。

豪門列強虎視眈眈 勢掀天價爭奪戰

不過，曼聯要順利簽下馬迪奧斯費南迪斯絕非易事。雖然韋斯咸降班令這筆交易出現了市場契機，但這名超新星的潛力早已引來全歐洲頂級豪門的關注。據悉，除了紅魔之外，英超死敵阿仙奴、利物浦及車路士均在密切監察其動向；海外球會方面，巴黎聖日耳門、馬德里體育會、國際米蘭、祖雲達斯及拿玻里等勁旅亦將他列入增兵名單之中。

有傳韋斯咸方面雖然面臨降班的財務壓力，但仍為這位中場瑰寶標價高達5,200萬至8,000萬英鎊，這意味著各路豪門極可能在今夏掀起一場激烈的爭奪戰。

連遭兩次降班厄運 實力卻備受肯定

回顧馬迪奧斯費南迪斯的極速上位之路，可謂充滿戲劇性。出身於葡萄牙勁旅士砵亭青訓系統的他，於2024年夏天登陸英格蘭球壇加盟修咸頓，可惜當季（24/25球季）球隊最終護級失敗；隨後，他於去年（2025年）夏天以總值約4,200萬英鎊的轉會費轉投韋斯咸，成為「鎚仔幫」史上第三昂貴的收購。然而造化弄人，剛過去的一季他再次跟隨球隊品嚐降班英冠的苦澀。

儘管連續兩季經歷球隊降班的厄運，但馬迪奧斯費南迪斯的個人表現卻備受肯定，他完全適應了英超的高強度節奏，並憑藉穩健的發揮，在今年4月獲葡萄牙國家隊主帥馬天尼斯徵召，在對陣美國的友誼賽中完成了大國腳地標戰，這位極具天賦的葡萄牙中場新星，勢必成為今夏轉會市場最炙手可熱的名字。