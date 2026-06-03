轉會消息｜名記：杜辛華荷域與祖雲達斯續約談判破裂 或將自由身離隊

今季在祖雲達斯逐漸失去正選位置的前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）據報與球會的續約談判已經徹底破裂。雖然目前球會及球員雙方均尚未作出官方宣佈，離隊一事亦未算塵埃落定，但外界普遍預期雙方分道揚鑣的成數極高。

據意大利天空體育著名記者迪馬濟奧（Gianluca Di Marzio）的報道，這位塞爾維亞射手極有可能在現有合約結束後，以自由身離開這支意甲豪門。該報道指出，雙方最大的分歧在於薪酬待遇。據悉，祖雲達斯管理層在談判中要求華荷域接受大幅度的降薪，希望將他目前高達1,200萬歐元的年薪，大幅削減至約700萬歐元。面對如此巨大的薪酬縮水，華荷域陣營顯然難以接受。雙方在此問題上互不相讓，僵持不下，最終導致談判破裂。

多間歐洲豪門伺機而動

隨著華荷域或將成為轉會市場上的「自由身大魚」，多間歐洲頂級豪門已聞風而動，密切關注其動向。英超方面，新科冠軍阿仙奴對這位前鋒展現出極大興趣，並準備在免簽爭奪戰中出手；與此同時，曼聯、車路士以及紐卡素等球會亦在評估簽下他的可能性。

其他歐洲聯賽的競爭同樣激烈。德甲班霸拜仁慕尼黑一直在密切留意事態發展，有傳聞指拜仁正是華荷域心儀的潛在下家之一。西甲賽場上，除了有兩支未透露名稱的球會正在暗中觀察外，馬德里體育會亦正透過中間人探索轉會的可行性；據報華荷域甚至曾向巴塞隆拿自薦，惟巴塞目前僅將其視為後備方案。此外，意甲競爭對手拿玻里亦有意介入，更有消息指他們已與球員的團隊進行了初步接觸。這場關於華荷域的轉會爭奪戰，預計將在未來幾個月內持續升溫。