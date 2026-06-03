世界盃｜擔憂伊波拉疫情擴散 西班牙取消民主剛果對智利世界盃熱身賽

世界盃約1周後正式開鑼，各參賽國家都把握時間在不同地方舉行熱身賽，但剛果民主共和國的備戰計劃就遇到障礙。出於對剛果民主共和國爆發伊波拉疫情的擔憂，西班牙當局已決定取消民主剛果國家足球隊原定於當地舉行的世界盃熱身賽。儘管該隊伍幾乎所有球員及工作人員均長駐歐洲，賽事仍因潛在的健康風險而被逼叫停。

民主剛果足球國家隊。美聯社圖片

民主剛果足球國家隊。美聯社圖片

智利足球國家隊。美聯社圖片

智利足球國家隊。美聯社圖片

憂健康風險 撤比賽許可

西班牙南部城鎮拉里尼亞（La Linea de la Concepcion）市長法朗高（Juan Franco）已正式撤銷原定於下周舉行、由民主剛果對陣智利的友誼賽許可。其辦公室發表聲明解釋此決定：「鑑於剛果民主共和國目前在伊波拉病毒方面的狀況，加上主辦方提交的文件未能充分證明不存在任何風險，這意味著取消比賽是最為審慎的決定。」

對於賽事遭取消，民主剛果足總於今日回應時堅稱球隊完全符合「所有健康、體育及監管要求」，並確認目前正與相關當局及西班牙足總展開積極磋商，以尋求妥善的解決方案。

主帥表驚訝 冀另覓場地

在昨日舉行的新聞發佈會上，民主剛果國家隊主教練迪沙比（Sebastien Desabre）對賽事突然被取消表示驚訝。迪沙比表示：「我相信最終會找到解決辦法。」，並暗示比賽有可能改在西班牙境內的其他球場進行。

他進一步補充：「民主剛果國家隊尊重這項基於對伊波拉疫情擔憂而作出的決定。我們每天都與國際足協就伊波拉問題進行討論。我們的醫療團隊亦與國際足協保持著緊密聯繫，並嚴格遵守一切衛生防疫協議。」