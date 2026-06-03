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英超｜傳阿仙奴大清洗8將 集資收購雙星羅渣士、艾華利斯

足球世界
更新時間：10:57 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:57 2026-06-03 HKT

阿仙奴在歐聯決賽互射12碼不敵巴黎聖日耳門（PSG），這場敗仗突顯球隊在關鍵大戰中創造力不足的弱點。為了在來季全面衝擊各項錦標並延續霸業，領隊阿迪達（Mikel Arteta）已鎖定阿士東維拉中場摩根羅渣士（Morgan Rogers）及馬德里體育會前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）為兩大頂級收購目標。為了籌集巨額轉會資金應付這場激烈的搶人大戰，據報兵工廠準備在今夏出售多達8名球員。

羅渣士、艾華利斯身價不菲

23歲的英格蘭國腳羅渣士今季在維拉表現八面玲瓏，各項賽事交出11次助攻，更在歐霸盃決賽中入波兼助攻，帶領維拉3:0大勝捧盃。他的出色表現已引來曼聯及PSG的密切關注；有消息指，維拉為了符合歐洲足協的財政規定，或會被逼忍痛放人，而羅渣士本人亦對加盟阿仙奴持開放態度。
至於阿仙奴的「終極目標」艾華利斯，爭奪戰則更為激烈。西甲班霸巴塞隆拿早前已向馬體會開出高達8,700萬鎊(約9.17億港元)的報價，但隨即遭到拒絕。面對潛在的競價戰，阿仙奴必須預留充足彈藥。如果未能簽下這位26歲阿根廷射手，兵工廠的替代方案將是般尼茅夫的19歲超新星高洛比（Eli Junior Kroupi），他今季攻入13球，打破了英超新秀的入球紀錄。

8子掛牌籌集彈藥大換血

為了平衡帳目及籌集資金，阿仙奴管理層正醞釀一場大規模的清洗行動。根據《BBC Sport》報導，長期被外借的法比奧韋拉（Fabio Vieira）及雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）首當其衝。此外，加盟僅一年的基斯甸洛加特（Christian Norgaard）以及後防主力賓韋特（Ben White）亦會被會方放上談判桌聽取報價；而下半季被外借至法甲馬賽的青訓小將拿旺尼（Ethan Nwaneri），其未來亦充滿變數。

更令人震驚的是，由於加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及李安度杜沙特（Leandro Trossard）的合約均於2027年6月屆滿，為免人財兩失，今夏極可能是阿仙奴將這三名主力前鋒高價套現的最後機會。加上球隊有意引進李斯特城的16歲神童蒙加（Jeremy Monga），阿迪達今夏在轉會市場的連番大動作，勢必令兵工廠的陣容迎來翻天覆地的變化。

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