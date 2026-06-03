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英超｜卡域克首簽！艾達臣勢4500萬歐元加盟曼聯簽約4年

足球世界
更新時間：07:52 2026-06-03 HKT
發佈時間：07:52 2026-06-03 HKT

根據意大利轉會專家羅馬諾（Fabrizio Romano）等多方消息報道，曼聯已與阿特蘭大就收購艾達臣荷西（Ederson）達成協議，這名巴西球員有望成為卡域克首簽。

料7月完成所有手續

羅馬諾在Instagram發出招牌的HERE WE GO帖文，「（曼聯）與阿特蘭大的協議已正式敲定，轉會費總額為4500萬歐元（含附加費用）。艾達臣將成為卡域克今夏的首位引援，雙方經過數周深入談判後已完成磋商，已準備好4年合約，體測及正式手續將於稍後跟進」。《曼徹斯特晚報》預料要到7月初才可以完成所有手續。

艾達臣料與曼聯簽約4年。法新社
艾達臣料與曼聯簽約4年。法新社
艾達臣勢成卡域克首簽。法新社
艾達臣勢成卡域克首簽。法新社

該報又指，曼聯多年來一直密切關注艾達臣，並在剛過去一季的季尾採取行動。這名阿特蘭大中場早前亦惹來馬德里體育會的注意，但潛在轉會談判告吹。他效力阿特蘭大4年，原本合約僅餘1年。

有意羅致馬迪奧斯費南迪斯

曼聯在卡斯米路離隊下，今夏正重組中場線，很大機會需要收購多於1名中場球員；艾達臣的4500萬歐元轉會費，在財務上對曼聯極具吸引力。至於曼聯其他目標還有馬迪奧斯費南迪斯，後者效力的韋斯咸降班英冠，預料這名葡萄牙中場將會離隊。

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