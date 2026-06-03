世界盃｜英格蘭32度高溫下操練 軒達臣呼籲隊友「多曬」

大部分英格蘭球員已抵達美國，備戰下周揭幕的世界盃。高溫對於多支球隊屬挑戰，英格蘭周二首操時氣溫則高達攝氏32度，老將佐敦軒達臣呼籲隊友「盡可能增加在高溫下的曝露時間」，以適應天氣。

軒達臣呼籲隊友盡可能增加在高溫下的曝露時間。路透社

英格蘭在美國開操。路透社

英格蘭將於6月17日迎來首場分組賽。路透社

「盡可能增加在高溫下的曝露時間」

軒達臣表示：「要逐步建立對這種環境的承受能力，我知道這取決於在美國的哪個城市比賽，各地情況不同，所以很難真正完全適應，但這周的目的就是建立這種承受能力，稍微習慣一下炎熱，要盡可能增加在高溫下的曝露時間。我們背後有出色的團隊，他們做了大量研究，致力於降溫和復原等各方面，水平是頂尖的。」

明奈到炎熱地方度假

明奈則透露自己在球季結束後，應杜曹的建議去了高溫地方度假：「這不只是保持涼快的問題，因為天氣就是這樣，我認為更重要的是適應炎熱和濕度。賽季剛結束，我就去了一個炎熱的地方休息，但要真正為這種濕度和高溫做好準備確實很難。這與我以往踢過的任何比賽都截然不同，但希望在進入賽事前的這幾周內，能夠真正感到自在，感覺像在主場一樣。」

英格蘭小組首場賽事將於6月17日在德克薩斯州達拉斯鬥克羅地亞，其後於6月23日在麻省迎戰加納，並於6月27日在新澤西州出戰巴拿馬。