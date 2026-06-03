Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜VAR引入半自動越位技術 越位超過10厘米即提示旁證

足球世界
更新時間：07:08 2026-06-03 HKT
發佈時間：07:08 2026-06-03 HKT

國際足協將為VAR引入升級版半自動越位技術，令判決速度更快，旁證毋須等待整個攻勢完結後才舉旗。

國際足協希望新技術能夠減少球員和球迷的沮喪感。法新社
國際足協希望新技術能夠減少球員和球迷的沮喪感。法新社
旁證或者不用等待整個攻勢完結後，才舉證示意。法新社
旁證或者不用等待整個攻勢完結後，才舉證示意。法新社

這項半自動越位技術，是若果球員越位超過10厘米，系統將發出即時語音提醒向旁證，但旁證仍有舉旗和停止比賽的最終決定權；若懷疑系統出現故障，可選擇暫不舉旗。此前在世界冠軍球會盃和洲際盃測試的版本，只有球員越位超過50厘米才會發出。這令旁證可以不用等待整個攻勢完結後，才舉證示意。

技術仍有限制

國際足協表示，技術內置多重防錯措施，以防止錯誤發生。但這項技術仍無法偵測極細微的越位，且在球員倒地或多名球員過於接近時存在局限。此外，它只適用於位置性越位，而非需要主觀判斷的情況，例如球員在未觸球的情況下干擾對手。國際足協希望藉此減少球迷和球員的沮喪感，並降低因延遲旗示越位，而導致不必要的比賽繼續進行所帶來的受傷風險。

為全部1248名球員進行3D掃描

國際足協亦確認，將為每名球員製作採用人工智能的逼真3D虛擬形象，以作出更準確的判決。這意味着需要為48支球隊26人大軍共1248名球員，進行數碼掃描。每名球員需要進入掃描艙，整個過程僅需1秒，且只需在賽前拍攝環節進行1次。藉此，世界盃將採用更精確、更清晰的越位動畫。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
14小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前