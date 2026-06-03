世界盃2026｜VAR引入半自動越位技術 越位超過10厘米即提示旁證

國際足協將為VAR引入升級版半自動越位技術，令判決速度更快，旁證毋須等待整個攻勢完結後才舉旗。

國際足協希望新技術能夠減少球員和球迷的沮喪感。法新社

旁證或者不用等待整個攻勢完結後，才舉證示意。法新社

這項半自動越位技術，是若果球員越位超過10厘米，系統將發出即時語音提醒向旁證，但旁證仍有舉旗和停止比賽的最終決定權；若懷疑系統出現故障，可選擇暫不舉旗。此前在世界冠軍球會盃和洲際盃測試的版本，只有球員越位超過50厘米才會發出。這令旁證可以不用等待整個攻勢完結後，才舉證示意。

技術仍有限制

國際足協表示，技術內置多重防錯措施，以防止錯誤發生。但這項技術仍無法偵測極細微的越位，且在球員倒地或多名球員過於接近時存在局限。此外，它只適用於位置性越位，而非需要主觀判斷的情況，例如球員在未觸球的情況下干擾對手。國際足協希望藉此減少球迷和球員的沮喪感，並降低因延遲旗示越位，而導致不必要的比賽繼續進行所帶來的受傷風險。

為全部1248名球員進行3D掃描

國際足協亦確認，將為每名球員製作採用人工智能的逼真3D虛擬形象，以作出更準確的判決。這意味着需要為48支球隊26人大軍共1248名球員，進行數碼掃描。每名球員需要進入掃描艙，整個過程僅需1秒，且只需在賽前拍攝環節進行1次。藉此，世界盃將採用更精確、更清晰的越位動畫。