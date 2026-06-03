西甲｜干拿迪勢自由身加盟皇家馬德里 與阿諾特重聚

法國守將伊巴希馬干拿迪日前確認將於今夏約滿後，以自由身離開利物浦，他的下一站很有可能是西甲。據報干拿迪接近加盟皇家馬德里，是續阿歷山大阿諾特之後，連續兩個夏季有利物浦球員以自由身加盟「銀河艦隊」

干拿迪勢加盟皇家馬德里。法新社

干拿迪勢與阿諾特重聚。法新社

利物浦日前宣布干拿迪的合約在6月30日屆滿後，將會離開球隊。這名27歲球員曾與「紅軍」就續約展開談判，惟因雙方在身價及薪酬問題上存在分歧而告吹。干拿迪日前發文，指自己在煞科戰時仍未知去向，對於未能親自向球迷道別感到傷心。

拜仁、車路士、PSG曾有意羅致

據《每日電訊報》等多家傳媒報道，干拿迪正與西甲班霸皇家馬德里展開深入談判，預料這名法國國腳將登陸西甲。干拿迪於2021年以3500萬鎊從RB萊比錫加盟利物浦，為紅軍於各項賽事上陣183場，贏得英超冠軍、足總盃及兩個聯賽盃錦標。由於其合約即將屆滿，干拿迪早已吸引拜仁慕尼黑、車路士、巴黎聖日耳門等豪門球會的注意，但預料皇馬最終會在這場爭奪戰中跑出。

干拿迪下季若披上皇馬球衣，將與利物浦舊隊友阿諾特重聚。阿諾特去年夏天拒絕利物浦的續約後，以自由身轉投皇馬；若干拿迪同樣加盟，將是連續兩個夏季有利物浦球員以自由身加盟皇馬。