英超｜利物浦與伊拉奧拿達成協議 料未來數天內官宣

多間英國傳媒報道，利物浦已經與伊拉奧拿達成協議，後者才接替日內被解僱的史洛特的帥位，預料消息將於日內官宣。

利物浦今季僅以第5名衝線。路透社

伊拉奧拿料將成為利物浦新帥。路透社

伊拉奧拿帶領般尼茅夫創下佳績。路透社

根據《天空體育》的報道，整個洽商過程由體育總監李察曉士主導，他在2023年仍為般尼茅夫技術總監時，任命伊拉奧拿，翌年轉投利物浦。伊拉奧拿當年獲曉士招攬，其後在般尼茅夫取得驕人成就，球隊在2025-26英超下半季造出18場不敗，最終以第6名完成衝線取得歐聯資格，僅落後利物浦3分。

據報伊拉奧拿希望帶4名教練，加入他在利物浦的的教練團隊，有關新帥確認等消息，預料或於未來數日官宣。利物浦於2024-25球季由史洛特接替高普，他於領軍首季即助球隊贏得英超，但翌季表現下滑，最終僅以第5名完成。

加歷查：密集賽程維持高強度是考驗

利物浦名宿加歷查評價伊拉奧拿，雖肯定對方在般尼茅夫的成就，但對於他能否勝任利物浦主帥則存疑：「他在般尼茅夫絕對令人讚嘆，但仍存在巨大的問號。他的高強度足球風格，的確是利物浦希望回歸的方向，但執教利物浦並不只是這一回事。史洛特治下的利物浦，在無球時的表現實在太差，伊拉奧拿在這方面確實非常出色。我的憂慮是，每三天一賽時能否維持如此高強度？這與般尼茅夫每周只踢1場，是完全不同的考驗。」