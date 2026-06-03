世界盃2026·列強點評｜C朗最後一舞領軍葡萄牙衝冠 中場星光熠熠能攻能守

葡萄牙今屆世界盃續由基斯坦奴朗拿度帶領征戰，今屆亦很大可能是這位41歲老將的最後一屆世界盃，在配合今季打破英超單季助攻記錄的般奴費蘭迪斯等猛將下，劍指助C朗和國家奪得首座大力神盃。

葡萄牙於決賽周編入K組。路透社

葡萄牙隊長C朗拿度最後一次出戰世盃決賽周。美聯社

C朗世界盃最後一舞 奪大力神盃最後機會

今年已41歲的C朗今屆毫無懸念入選葡萄牙26人大名單，今屆亦是他第6度披甲出戰世界盃，而效力艾納斯的C朗今季亦用30球和4助攻，兼助球隊奪聯賽冠軍，反映出自己寶刀未老，而這位一代球星除了大力神盃外基本上已奪球壇大部分榮耀，今次將是他最後一次角逐這個國際球壇其中一項最大榮耀。

葡萄牙中場巨星雲集能攻能守

今屆葡萄牙陣容同樣豪華，尤其是中場雲集多位頂級球星，有剛助巴黎聖日耳門衛冕歐聯的域天拿和祖奧尼維斯，亦有效力曼聯剛打破英超單季助攻記錄的般奴費蘭迪斯，以及助曼城完成單季本土雙冠的貝拿度施華，單是中場已能攻能守，今屆被分到K組的葡萄牙與剛果民主共和國、哥倫比亞及烏茲別克一組，出線預計未受太大挑戰，相信全隊上下仍會為去年七月因車禍去世的利物浦球星祖達而戰。

葡萄牙世界盃K組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

17-06 深夜1:00 剛果民主共和國

23-06 深夜1:00 烏茲別克

28-06 早上7:30 哥倫比亞

葡萄牙焦點球員



基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)

位置：前鋒

出生日期：05-02-1985

效力球會：艾納斯

國際賽上陣/入球：226場/143球

C朗拿度

般奴費蘭迪斯(Bruno Fernandes)

位置：中場

出生日期：08-09-1994

效力球會：曼聯

國際賽上陣/入球：87場/28球

般奴費南迪斯。

貝拿度施華(Bernardo Silva)

位置：中場

出生日期：10-08-1994

效力球會：曼城

國際賽上陣/入球：107場/14球

貝拿度施華。