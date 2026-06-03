世界盃2026｜朝早睇波或成完美時段 丘建威揭世盃新勢力：老友記最捧場！

2026美加墨世界盃因時差關係，大量賽事將於香港時間早上進行。當一眾習慣「捱夜」的年輕球迷大嘆要返工返學難以睇波時，資深足球評述員丘建威（丘Sir）卻留意到一股世盃「新勢力」正在崛起。丘Sir透露，今屆賽事完美的早上時段，正正迎合了近年熱衷踢波的「老友記」（退休人士），這班長者或成為今屆世界盃最熱情的捧場客！

長者足球熱潮 退休女士越踢越過癮

講波生涯長達20年的丘Sir，近年透過其創辦的「小丘足球訓練學校」開設「老友記班」，往往座無虛席，120個名額曾創下8分鐘爆滿的紀錄：「現在香港很多退休人士踢波，男男女女都有，比想像中還要多！」丘Sir笑言，班上甚至有約40名退休女士參與，她們由零開始接觸足球，現在卻越踢越投入，更將足球變成社交圈子，踢完波便一起去飲茶。

面對今屆世界的「特別賽程」，丘Sir卻認為對這班老友記來說是「黃金時段」：「學生要返學、打工仔要返工，但這班退休人士早上剛好有時間。他們習慣早起，六、七點就起身，早上8點、10點睇波對他們來說不用捱夜，時間最適合不過。」他預期，這班因踢波而愛上足球的長者，將會是今屆賽事參與度極高的一個群組。

20年夜鬼變早晨更 靠中國茶提神

雖然老友記睇波零時差，但對於要落場講波的丘Sir來說，作息顛倒卻是一大考驗。過去20年講英超、歐聯早已習慣做「夜鬼」，如今要調回早上講波，丘Sir坦言是一大挑戰：「其他拍檔可能半夜可以睡一兩個鐘，但我以前半夜講波是睡不著的，現在要努力調節。」為了在早上保持清醒，丘Sir的提神秘訣不是咖啡，而是他存放在Locker的「中國茶」。

雖然要克服「早晨更」的睡意，但談及整體的評述工作量，丘Sir卻顯得輕鬆。 作為全球矚目足球盛事，「FIFA世界盃2026」即將展開史上最大規模的104場賽事，香港將全部由Now TV獨家4K直播！作為評述員，儘管今屆參賽隊伍增至48隊，但丘Sir笑言，工作量其實沒有大幅增加：「因為賽期拉長了，每人每星期大約也是負責四場賽事左右，不會因為隊伍多了就一星期講八場，所以工作量其實差不多。」

拒絕死背戰術 睇好南美球隊佔地利

談到今屆的評述風格，作為「紅褲子」出身的丘Sir表示，不會盲目向觀眾堆砌戰術數據，反而偏好與拍檔以「傾偈」的自然形式互補不足，讓觀眾聽得更舒服。

至於心水球隊，丘Sir點名讚賞法國隊的進攻火力，但他同時指出，現代足球已很少有單一「球王」能以一己之力超班奪冠，整體平均更為重要。他特別提到，在美洲作賽的氣候與時差，或許會成為南美球隊的隱藏優勢：「例如巴西，他們不用怎麼適應時間，一開波就能見真章，這幾支南美球隊絕對值得留意。」

記者：楊功煜